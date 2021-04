No, Jar Jar Binks no estará en ‘Obi-Wan Kenobi’

Esta semana hemos sabido que Obi-Wan Kenobi por fin va a comenzar su rodaje, paralelamente a descubrir quiénes formarán parte de su reparto. De la esperada serie de Star Wars destinada a Disney+ ya se había revelado que Ewan McGregor y Hayden Christensen volverían a encarnar a Kenobi y a Anakin Skywalker más de quince años después del estreno de La venganza de los Sith, fichajes a los que había que sumar a Indira Varma, Moses Ingram, Kumail Nanjiani o Sung Kang. Así como a Joel Edgerton y Bonnie Piesse como actores que también habían aparecido en el Episodio III y que ahora retomarán sus papeles de Owen y Beru Lars, padres adoptivos de Luke Skywalker.

Vaya, que Obi-Wan Kenobi va a dar cobijo a varios conocidos, lo que ha llevado a algunos fans a preguntarse si estos no serían los únicos regresos. Una cosa llevó a la otra, y la posibilidad de que para la serie de Disney+ también volviera un personaje como Jar Jar Binks fue cogiendo fuerza. Ambientada entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, Obi-Wan Kenobi puede contar perfectamente con la aparición del gungan a efectos cronológicos, pero ha sido Ahmed Best (su intérprete en las precuelas de George Lucas) quien ha zanjado rápidamente esta posibilidad.

Thanks for the love, but I will not be in this series. As much as I would’ve loved to be a part of it. But I’m ecstatic to see folks who I love dearly back together doing great things. https://t.co/5bzLq9yslh — Ahmed BEst (@ahmedbest) March 29, 2021

“Gracias por el cariño, pero no estaré en esta serie, aunque me habría encantado estar. Aún así estoy deseando ver qué hace esta gente a la que quiero tanto cuando vuelva a juntarse”, le respondió con su cuenta de Twitter a un fan. Así que, a no ser que esté mintiendo, Obi-Wan Kenobi no ha contado con él. Conociendo al fandom es fácil que muchos piensen que Best quiere preservar la sorpresa para cuando Jar Jar se acabe cruzando en el camino de este Kenobi exiliado, pero el caso es que la historia del personaje es tan turbulenta que no resulta raro que Disney quiera distanciarse de ella.

Al fin y al cabo, Jar Jar Binks fue uno de los elementos más odiados de La amenaza fantasma, provocando que Lucas recortara drásticamente su presencia tanto en El ataque de los clones como en La venganza de los Sith. Nada de esto evitó, sin embargo, que Best volviera a ponerle voz en unos cuantos capítulos de The Clone Wars y que la relevancia del personaje dentro del canon galáctico sea bastante imponente: él fue quien, como político de Naboo, le concedió plenos poderes al canciller Palpatine para dar luz verde al ejército clon de la República, en lo que luego supimos que era un plan del mismo Palpatine (en realidad Darth Sidious) para hacerse con el poder e instaurar el Imperio.

Sin duda, Jar Jar se encuentra muy arrepentido por ello, pero no parece que en la Casa del Ratón tengan interés por indagar en qué ocurrió con él luego de la caída de la República. Al tiempo que es posible que Best, víctima de un intenso backlash por encarnar al personaje, tampoco arde en deseos de volver a poner voz pronto al incomprendido gungan. La serie de Obi-Wan Kenobi aún no cuenta con fecha de estreno.