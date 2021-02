“No he sido la única intimidada”: Gina Carano vuelve a cargar contra Disney

Hace una semana, Lucasfilm prescindió de los servicios de Gina Carano. El motivo era una serie de publicaciones donde comparaba la situación de los conservadores en EE.UU. con el Holocausto, defendía que Joe Biden había ganado gracias al fraude electoral, y se burlaba del colectivo trans. Disney calificó estos comentarios de “abominables”, despidiendo a Carano de The Mandalorian (donde ha interpretado a Cara Dune durante dos temporadas) y cancelando sus planes para que este personaje protagonizara la ya anunciada serie Rangers of the New Republic. Menos de 24 horas después de que supiéramos del despido, Carano reaccionó a este, anunciando que había llegado a un acuerdo con Ben Shapiro para producir y protagonizar una película.

El film estaría financiado por The Daily Mail, medio que conduce este periodista de postura marcadamente conservadora y que ha decidido convertir la lucha de Carano en su lucha. Así las cosas, hoy domingo se emitirá un nuevo programa de The Ben Shapiro Show donde Carano será entrevistada por los sucesos recientes, teniendo la oportunidad de contar en detalle su versión del asunto. Deadline ha tenido acceso a un fragmento del programa, donde la actriz aseguraba no haber sido “la única intimidada por Disney”. “He pasado mucho y he visto tanto del acoso que está teniendo lugar… y lo he visto antes. No soy la única que ha sido intimidada, lo sé”.

“Podría compartir una historia que le daría la vuelta a todo lo que cuentan los medios, pero no puedo porque comprometería a un amigo. Todos tienen miedo a perder su trabajo”. Carano cuenta que se enteró de su despido por redes sociales, aunque en los últimos días ya había atisbado pistas preocupantes. “Hace apenas un par de semanas, Lucasfilm pidió a un artista que borrara mi personaje y pusiera otro diferente en su lugar, y este lo anunció con orgullo en Twitter. Todos los fans de Cara Dune estaban indignados. Estaban como '¿Por qué no añadiste el personaje? ¿Por qué tuviste que quitar el personaje? ¿Hay algún problema? ¿Van a despedir a Gina?’".

Al parecer Carano llegó a recibir por error un email donde también se daba a entender que sus días en Lucasfilm habían terminado, pero no pudo confirmarlo hasta que las redes sociales se hicieron eco de ello. “De repente soy tendencia, y el hashtag ‘despedid a Gina Carano’ funciona”, recuerda la actriz. “Han estado encima de mí vigilándome como un halcón, mientras veía a gente en la misma producción que podía decir lo que quisiera… y ahí estaba mi problema. Mi problema es que no estaba siguiendo su narrativa”. Carano denuncia, en fin, los abusos de Disney para con los trabajadores que no piensan de un modo determinado.

"Estaba preparada en cualquier momento para que me dejaran marchar, porque he visto cómo le ocurría esto a mucha gente”, prosigue. “He visto esa mirada en sus caras. He visto el acoso que se produce. He visto cómo le ocurría a tanta gente, y simplemente pensé 'ahora vienen a por mí, ya sé lo que hacen'”. Y concluye: “No pueden hacer que la gente se sienta así, y si me doy por vencida les vendrá bien a estas compañías, que tienen un pasado lleno de mentiras”.