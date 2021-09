'Nine perfect strangers' y otras 10 miniseries que puedes ver en Amazon Prime

La llegada a la plataforma de Nine Perfect Strangers ha vuelto a revolucionar el panorama de las miniseries en las plataformas, aquellas ficciones de cuya corta duración que se concentran en un apartado ajeno a las demás producciones. Algunas compañías como Netflix o HBO se han convertido en expertas en su creación y también en su posterior alargamiento innecesario.

En Amazon Prime también han tomado la delantera estos últimos años con algunas de las miniseries más interesantes, entre las que se encuentran la protagonizada por Nicole Kidman y su papel como extraña gurú de un retiro espiritual. A continuación, hacemos un repaso por 10 de las mejores miniseries que puedes encontrarte en la plataforma en España.

Little Fires Everywhere

Después del éxito de Big Little Lies en HB0, Reese Witherspoon coproducía y protagonizaba la serie creada por Liz Tigelaar, creadora de las exitosas series Revenge y Érase una vez. La ficción se paseaba por todas las ceremonias de reconocimientos televisivos, con una historia basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Celeste Ng. Un relato que aborda la apacible vida de una periodista en un suburbio de Ohio (EE UU) hasta que su vida choca con la llegada de una nueva vecina (Kerry Washington) al lugar, que provocará un enfrentamiento pese a la amistad de sus hijos.

Crisis en seis escenas

Después de una fructifera carrera en el cine, el cineasta neoyorquino Woody Allen regresaba al mundo de la televisión con esta serie protagonizada por él mismo, junto a Miley Cyrus, Elaine May, John Magaro o Rachel Brosnahan. Un retorno después de sus inicios de guionista en ficciones como Stanley. A través de seis episodios, el cineasta recoge una comedia ambientada en los años 60 en Estados Unidos, donde una familia de clase media se ve revolucionada por la llegada de un curioso invitado.

El infiltrado

Amazon también posee la ficción creada por BBC en 2016 y protagonizada por Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander y Elizabeth Debicki, y que también cuenta con la presencia del actor español Antonio de la Torre. Basada en la novela homónima de John Le Carré, El infiltrado sigue la pista a un ex soldado británico reclutado por los servicios de inteligencia para infiltrarse en una red internacional de armas, liderada por un empresario millonario.

Solos

"Ocho interpretaciones inspiradoras, siete historias y una conexión profunda", así se presenta la serie Solos de Amazon Prime Video, formada precisamente por siete episodios en principio independientes, pero de algún modo entrelazados a través de la soledad. Creada por David Weil (Hunters) cuenta con la presencia de Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren y Dan Stevens, entre otros.

Panic

Durante 10 episodios, un grupo de adolescentes deberá intentar competir en un juego peligroso que podría ser el origen de la huida de su pequeña localidad rural. Lauren Oliver se pone detrás de la escritura del guion, que se basa en la propia obra que ella misma publicó en 2014. Jordan Elsass (Superman y Lois), Olivia Welch (La calle del terror) o Mike Faist (West Side Story) son algunos de los protagonistas de esta serie repleta de secretos.

The Romanoffs



La incombustible Isabel Huppert está al frente del reparto de The Romanoffs, la serie de los creadores de Mad Men para Amazon. Ocho capítulos en los que podemos revisitar relatos individuales situados en diversos puntos del mundo, donde algunas personas creen ser descendientes del Zar y la familia imperial. La serie también cuenta con la presencia de Kathryn Hahn, Aaron Eckhart o Christina Hendricks, entre otros muchos.

Mis experiencias sexuales con Dick

Kevin Bacon y Kathryn Hahn protagonizaban en 2016 la hilarente serie de Joey Soloway (Transparent), que seguía a un matrimonio en crisis formado por una directora de cine independiente y su marido Sylvere, quienes se obsesionan con un profesor llamado Dick. Un viaje que hará que se embarquen hacia una retrospectiva interior. Este papel de maestro carismático bien le valdría a Bacon una nominación al Globo de Oro a mejor actor de comedia.

Utopía

Con tan solo ocho capítulos, la serie corta del británico Gillian Flynn dividía al público con un atrayente proyecto entre la ciencia ficción y la tragicomedia. Se trata de una remake de la serie británica de 2013 de Dennis Kelly (Pulling), donde un grupo de amantes de los cómics que se conocen por Internet deciden quedar para leer una novela gráfica de culto. Así descubren una conspiración que hará que una organización criminal vaya tras sus pasos para hacerse con el manuscrito. Aunque la producción se quedaba sin continuación, merece la pena ser visionada como serie corta.

ZeroZeroZero

El caso de la serie creada por el italiano Leonardo Fasoli (Maltese) es totalmente opuesto al de Utopía, puesto que el éxito de la miniserie provocaba numerosos rumores sobre una posible continuación. Algo que el propio showrunner habría desmentido en varias ocasiones. La ficción sobre narcotráfico está basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, que aborda el viaje de un enorme cargamento de cocaína desde América a Europa. La ficción conquistaba en sus ocho episodios con un reparto encabezado por Andrea Riseborough, Dane DeHaan y Gabriel Byrn.

A Very English Scandal



El célebre Stephen Frears (Las amistades peligrosas, The Queen) dirigía el libreto de Russell T. Davies (guionista de Queer as Folk y Doctor Who), quien se inspiraba en la obra homónima de John Preston. Y es que los escándalos británicos siempre han gustado mucho a los espectadores. En esta ocasión, A Very English Scandal recoge la historia del primer político británico en ser procesado por un intento de homicidio en los años 60. La serie de BBC está protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw, entre otros.

