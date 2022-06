Netflix prepara una serie animada de 'Los cazafantasmas'

Puede que Cazafantasmas: Más allá no tuviera las mejores reseñas del universo, pero el público la acogió con cariño y al Ecto-1 todavía le queda gasolina. Variety informa de que el director Jason Reitman y el guionista Gil Kenan preparan una nueva entrega de la franquicia, solo que esta no será un largometraje, sino una serie de animación para Netflix.

A través de su empresa Ghost Corps Inc. (una filial de Columbia Pictures, y, por tanto, de Sony) Reitman y Kenan ejercerán como productores ejecutivos del show. Dado que aún no se ha hecho público el argumento del mismo, no sabemos si seguirá la pista del equipo original o si estará protagonizado por los nuevos reclutas de Más allá.

La serie, además, supondrá el regreso de la franquicia a la animación, un formato que Ray, Peter, Egon y Winston ya visitaron en la serie Los auténticos cazafantasmas (1986-1991). Tras este show, cuyo peculiar título se debió a una disputa de copyright con la productora Filmation, llegó El regreso de los cazafantasmas (1997), efímera secuela en la que Egon Spengler adiestraba a una nueva pandilla ectoplásmica.

Para colmo, Ghost Corps Inc. promete más novedades sobre la saga en las próximas horas, como parte del 'Ghostbusters Day'. ¿Habrá entre ellas nuevos detalles sobre la secuela de Más allá?