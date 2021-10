Netflix anuncia una serie de videoensayos sobre cine a cargo de David Fincher

Hace algunas horas, una de las cuentas oficiales de Netflix publicó un tuit de lo más enigmático: “Mañana llega algo especial de David Fincher”. Por supuesto, este sencillo mensaje sirvió para movilizar a todos los seguidores del director, que rápidamente pensaron en la posible renovación de Mindhunter por una tercera temporada. Fincher ha estado involucrado en este thriller basado en hechos reales desde el principio, pero el amplio coste de producción y las insuficientes cifras de audiencia provocaron que la serie no tuviera continuidad más allá de la segunda entrega, aunque desde entonces hayan surgido a cada tanto rumores de que podría volver. El contrato de cuatro años firmado por Fincher con la plataforma recientemente parecía un buen punto de partida.

De ahí que, sí, el tuit haya generado unas esperanzas finalmente incumplidas, ya que Netflix ha anunciado que se refería a otro proyecto del director de El club de la lucha, ajeno a Mindhunter. Se trata de una serie documental titulada Voir que se compone de videoensayos de 10 a 30 minutos centrados en la celebración y análisis del cine. Tratarán sobre “algo que nos intriga o nos inquieta o que tiene que ver con nuestra conexión con las películas”, y han sido escritos por Drew McWeeny mientras Fincher se encarga de la producción en compañía de David Prior, director del film de terror de culto The Empty Man. Netflix no ha dado una fecha de incorporación a su catálogo, pero sí se ha confirmado que se estrenará este 13 de noviembre en el Festival Internacional de Los Ángeles.

Voir constituye un nuevo proyecto que ata a Fincher con la plataforma luego de su implicación en House of Cards, la citada Mindhunter y su largometraje más reciente, Mank, que exploraba la gestación de Ciudadano Kane y tuvo presencia en la última ceremonia de los Oscar. La serie documental ha sido confirmada paralelamente a los preparativos de rodaje de The Killer, la nueva película de Fincher que ya ha reclutado a Michael Fassbender y Tilda Swinton. Por lo demás, Voir engrosa un actual interés por el formato de videoensayo, que triunfa en YouTube, paralelamente a servir como réplica de un proyecto similar auspiciado por HBO: la serie inspirada por One Perfect Shot, la famosa cuenta de Twitter, que vendrá presentada por Patty Jenkins o John M. Chu.

