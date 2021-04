Mulder y Scully, juntos de nuevo: El reencuentro de 'Expediente X'

Tras 11 temporadas en antena, los actores Gillian Anderson y David Duchovny se convirtieron en dos de los gran mitos de la televisión con Expediente X. Los personajes de los agentes Scully y Mulder encumbraron a ambos a la cima de su carrera, por lo que sus reencuentros siempre son hitos. Ambos intérpretes continúan manteniendo una relación formidable, algo que han demostrado en unas nuevas instantáneas perfectas para los amantes de lo paranormal.

"Stella hizo un nuevo amigo hoy", publicaba Anderson a través de su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con Duchovny y su perro. Muchos usuarios aprovechaban la ocasión para señalar que 'eran sus padres' o cuestionaban 'por qué no se habían casado ya'. Otros comenzaban a especular sobre la posibilidad de un nuevo proyecto de Expediente X.

En estos momentos, Anderson triunfa con su papel de Margaret Thatcher en The Crown y de sexóloga en Sex Education, y aparecerá próximamente como Eleanor Roosevelt en The First Lady. Por su parte, Duchovny formaba parte del remake de Jóvenes y brujas, y aparecerá próximamente en The Bubble y Truly Like Lightning.

Aunque Expediente X finalizaba con una novena temporada en 2002, la ficción regresaba en 2008 con la película X-Files: Creer es la clave. Posteriormente, los protagonistas sorprenderían con dos nuevas temporadas emitidas en 2016 y 2018, respectivamente. ¿Veremos de nuevo juntos a Mulder y Scully en la pantalla?