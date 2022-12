Muere el actor Brad William Henke ('Dexter', 'Orange Is the New Black') a los 56 años

El pasado 29 de noviembre falleció mientras dormía Brad William Henke, según su familia le comunicó a medios como Deadline. Este actor acostumbrado a roles secundarios, de prolífica actividad tanto en cine como en televisión, había aparecido recientemente en The Stand, adaptación televisiva del Apocalipsis de Stephen King, y casi tres décadas antes había logrado pasar del deporte profesional a la actuación. Y es que Henke, que contaba con 56 años en el momento de su muerte, había sido jugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), compitiendo en la Universidad de Arizona para militar posteriormente en los New York Giants y los Broncos de Denver, y participar en la Super Bowl XXIV.

A mediados de los 90, sin embargo, recibió la llamada de la interpretación. Sus primeros papeles secundarios tuvieron lugar en series de televisión como Urgencias, Chicago Hope y Nash Bridges, hasta que Nikki en 2000 marcó un punto de inflexión de su trayectoria al proporcionarle un personaje recurrente. Cuatro años después Henke fue el principal protagonista, junto a Sam Trammell, de la serie de Showtime Rumbo a California, dramedia marcada por los viajes en carretera que se extendió a una temporada. Entretanto Henke no dejó de acumular créditos en célebres series de televisión como CSI, Crossing Jordan, La jueza Amy, Ley y orden, Life on Mars, October Road, Memphis Beat o Perdidos.

De cara a Dexter fue elegido para interpretar a Tony Tucci, sospechoso de asesinato, en cuatro episodios. Posteriormente en Justified: La ley de Raylan obtuvo otro papel recurrente, Coover Bennett, y lo mismo con Desi Piscatella en Orange is the New Black, para la que intervino en más de dos docenas de episodios entre 2016 y 2018. Por otra parte, Henke no dejó de interesarse por el cine, desempeñando secundarios en títulos como El asesinato de Richard Nixon (2004), En tierra de hombres con Charlize Theron (2005), World Trade Center de Oliver Stone (2006), la adaptación de Chuck Palahniuk Asfixia (2008) o Pacific Rim en 2013.

Henke trabajó con David Ayer en dos ocasiones: para Corazones de acero y Bright. Dentro del terror pudo también asociar su nombre con el de M. Night Shyamalan, en Múltiple, y con el de Babak Anvari para Wounds.

