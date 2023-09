Muere Billy Miller, actor de 'Hospital General', a los 43 años

Hollywood está de luto después de que una de sus estrellas de la televisión, especializado en telenovelas, haya dejado de brillar este fin de semana. Billy Miller, quien había participado en algunas de las series más longevas de la televisión norteamericana como Hospital General o The young and the restless, ha fallecido a los 43 años.

El también intérprete de otras famosas ficciones como Todos mis hijos, Suits o la película El francotirador, de Clint Eastwood, ha muerto este pasado viernes en su casa de Austin, en el estado de Texas, si bien aún no han salido a la luz pública las causas por las que ha perdido la vida.

A este respecto, un representante del actor, quien fue ganador de tres permios Emmy, ha comentado para el portal TMZ que Miller estaba lidiando con una grave depresión y un trastorno bipolar en el momento de su muerte, por lo que se ha especulado que ha podido tratarse de un suicidio.

Asimismo, desde otro medio, Page Six, se ha mencionado que el fallecimiento podría deberse a las complicaciones por su parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa que padecía desde el año 2021, cuando le fue diagnosticada. También fue informado de que, desgracidamente, no tiene cura.

La PSP, como se la conoce por sus siglas en inglés, es una condición neurológica poco común —según cifras del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, en Estados Unidos la padecen aproximadamente 20.000 personas— que afecta a ciertas partes del cerebro, donde se acumulan depósitos anormales de proteínas, y que se traduce para quien la padece en dificultades con el equilibrio, la coordinación, el habla, la cognición,el movimiento ocular y la visión y el comportamiento.

Soap Opera Star Billy Miller Dead at 43, Team Cites Depression https://t.co/uGGK31pxIe — TMZ (@TMZ) September 17, 2023

La carrera de Miller comenzó en Todos mis hijos en el año 2007, el mismo en el que fichó por The young and the restless, donde encarnó a Billy Abbott en más de 700 episodios. Una cifra cercana, 592, fueron los capítulos en los que intervino de Hospital General, interpretando a diversos personajes.

Billy Miller no estaba casado ni había tenido hijos, aunque le sobreviven su madre y sus hermanas. Asimismo, grandes amistades del mundo del cine y de las series, con quienes trabajó, le han rendido homenaje en redes, como Octavia Spencer, los productores Frank Valentini y Aaron Korsh o su compañera de reparto en tantos episodios Eileen Davidson