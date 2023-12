Muerte en la familia 'Peaky Blinders': el poeta y actor Benjamin Zephaniah fallece a los 65 años

Ha fallecido a los 65 años Benjamin Zephaniah, polifacético artista británico al que muchos recordarán por interpretar recurrentemente al predicador Jeremiah Jesus en Peaky Blinders.

No obstante, y más allá de su actividad televisiva, la carrera de Zephaniah se extendió a la poesía, el teatro y la narrativa, quedando trágicamente truncada cuando hace ocho semanas le fue diagnosticado un tumor cerebral. Zephaniah, oriundo de Birmingham (Inglaterra), no ha podido sobrevivir, y el fallecimiento ha sido documentado en su perfil de Instagram a través de la familia.

“La esposa de Benjamin estuvo a su lado en todo momento y estaba con él cuando falleció. Compartimos la noticia con el mundo y sabemos que muchos estarán conmocionados y tristes por esta noticia. Benjamin fue un verdadero pionero e innovador que dio mucho al mundo.

A través de una carrera asombrosa que incluye un enorme corpus de poemas, literatura, música, televisión y radio, Benjamin nos deja un legado alegre y fantástico”. Zephaniah había publicado su primer libro de poesía en 1980, cuando tenía 22 años. Se titulaba Pen Rhythm y prologaba una carrera literatura que nunca descuidaría el posicionamiento político.

Zephaniah llegó a publicar 13 poemarios más en esta sintonía. The Dread Affair, en 1985, indagaba en el sistema judicial británico, mientras que Rasta Time in Palestina reflexionaba en 1990 sobre las experiencias del escritor en Palestina. También firmó novelas y obras de teatro, y publicó una autobiografía en 2018 titulada The Life and Rhymes of Benjamin Zephaniah. Su trabajo estuvo, por tanto, ligado mayormente a las letras, aunque hacia los 90 se dejó ver en la serie EastEnders de la BBC.

También intervino en The Bill o Zen Motoring, antes de empezar a interpretar a Jeremiah Jesus en la famosa serie Peaky Blinders. Zephaniah apareció en 14 episodios a lo largo de las seis temporadas de la serie. Cillian Murphy, compañero de reparto y protagonista de la serie, ya ha lamentado su fallecimiento en declaraciones de las que se hace eco Variety. “Benjamin era un ser humano verdaderamente dotado y hermoso: un poeta, escritor, músico y activista generacional. Un orgulloso Brummie y un Peaky Blinder. Estoy muy triste por esta noticia”.

