Muere a los 45 años Annie Wersching, actriz de '24' y Tess en el videojuego de 'The Last of Us'

La actriz norteamericana Annie Wersching, conocida por sus papeles en las series 24 y Runaways, y por haber prestado su voz al personaje de Tess en el videojuego The Last of Us, ha fallecido a los 45 años debido a un cáncer.

"Hoy hay un agujero enorme en el alma de su familia", ha asegurado su marido, el actor Stephen Full, en un comunicado (vía EW): "Pero nos ha dejado las herramientas para llenarlo. Encontró la maravilla en el momento más simple. No necesitó música para bailar. Nos enseñó que no hay que esperar a que la aventura te encuentre. 'Id a buscarla. Está en todos lados'. Y lo haremos".

Nacida en Misuri en 1977, Wersching arrancó su carrera actoral en 2002 con un cameo en la ficción televisiva Star Trek: Enterprise, a la que siguieron papeles en otras series de éxito como Frasier, Ángel, Embrujadas, Boston Legal y Sobrenatural.

En 2007, se hizo con su primer papel protagonista en Hospital General, la longeva apuesta en la que dio vida a Amelia Joffe. Dos años después, llegaría su primera gran oportunidad en la piel de la agente del FBI Renee Walker en la séptima entrega de 24. "Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar", ha afirmado Jon Cassar, director y productor de 24.

"Annie llegó a mi vida con un corazón abierto y una sonrisa contagiosa", ha continuado, tal y como recoge EW: "Annie se convirtió en más que una compañera de trabajo, se convirtió en una amiga de verdad, familia para mí y para cada miembro del equipo con el que trabajó".

Tras su paso por 24 y sus apariciones como invitada en otras series como CSI, NCIS o Castle, en 2014 volvió a ponerse al frente de otra ficción televisiva, Bosch, donde interpretó a Julia Brasher. Un año antes, en 2013, había puesto voz al personaje de Tess en el videojuego de The Last of Us, interpretado por Anna Torv en la actual adaptación de HBO Max.

Pese a haberle diagnosticado un cáncer en 2020, la intérprete ha seguido trabajando. En los últimos años, la hemos visto en series como Timeless, donde dio vida a Emma Whitmore; la marvelita Runaways, como Leslie Dean; y la más reciente Stark Trek: Picard, dando vida a la Reina Borg. La última vez que la vimos en pantalla fue en otoño de 2022 en The Rookie, en la que interpretó a Rosalind Dyer.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.