'Miércoles': Jenna Ortega sorprendió a Tim Burton con esta técnica de actuación sin darse cuenta

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. A sus 20 años, y con más de media vida dedicándose a la actuación, la californiana se ha hecho conocida en los últimos años tras participar en series tan exitosas como Jane the Virgin o You, además de confirmar su faceta de reina del grito en The Babysitter: Killer Queen y la nueva Scream, entre otros títulos.

Sin embargo, el proyecto que le ha llevado a las pantallas de todo el mundo ha sido la serie Miércoles, una aproximación gótica, misteriosa y divertida a la hija más retorcida de la familia Addams. Ortega se mete en la piel de la protagonista a su llegada a la academia Nevermore, un centro para marginados y raros en el que ahodará en sus poderes psíquicos mientras da caza a un monstruo sanguinario.

Tim Burton, que ha admitido en varias ocasiones sentir una fascinación absoluta por Miércoles Addams, dirige los primeros cuatro episodios de la serie de Netflix. Pese a que el director y su actriz principal han hecho todo lo posible por mantenerse fieles al personaje, se han tomado algunas licencias con su Miércoles, como cierta técnica que Ortega ha implantado sin querer a la hora de crear al personaje.

En una entrevista para Teen Vogue (vía Cheat Sheet), Ortega ha desvelado que prácticamente no parpadeó durante el rodaje de Miércoles. "En algún momento durante las dos primeras semanas de rodaje, hice una toma en la que no parpadeé", ha contado: "Y Tim dijo: 'No quiero que papardees más".

Lo curioso es que la actriz no había sido consciente de que no había parpadeado. "No me di cuenta de que lo estaba haciendo", ha explicado: "De alguna forma pasó porque, cada vez que empezábamos una toma, descansaba mi cara, reiniciaba mi cara. Dejaba caer todos los músculos de mi cara y a Tim le gustó mucho la mirada de Kubrick, en la que miraba a través de mis cejas".

Ortega ha explicado en varias entrevistas que Burton le pidió que no mostrara expresión facial o emoción alguna en la piel de la protagonista, por lo que esta técnica fue de gran ayuda para conseguir la cara imperturbable del personaje.

La joven, consciente del impacto de la familia Addams en la cultura popular, se ha esfornzado por captar la escencia de su icónico personaje. No solo en lo que a la expresión facial se refiere, sino también en cuanto a las habilidades de Miércoles, dando clases de chelo y escrima.

Además, ha contado en el reparto con la Miércoles de los 90, Christina Ricci, aunque esta prefirió que la joven creara su propia versión del personaje, sin consejos de su experiencia pasada. Sin duda, el resultado no podría ser más magnético y espeluznante, justo como a la hija de los Addams le gustaría.

