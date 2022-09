Michael Keaton gana el primer Emmy de su carrera por 'Dopesick'

La 74 edición de los Premios Emmy ha arrancado con un número musical conducido por Kenan Thompson, que ha repasado cabeceras de series como Friends, La tribu Brady, Ley y orden, Stranger Things o Juego de tronos.

Acto seguido, ha aparecido Oprah Winfrey para entregar el galardón a mejor actor protagonista en una miniserie, reconocimiento que ha ido a parar a manos de Michael Keaton por su interpretación en Dopesick. El actor ha compartido el premio, el primer Emmy de su carrera, con Disney y Hulu, así como con su familia, que siempre confió en él.

"Cuando tenía unos 5-10 años, no podía apartar la vista del televisor en blanco y negro que le había tocado a mi padre en un sorteo", ha recordado: "Veía series de cowboys y recreaba las escenas delante de mi familia y mis vecinos. Nunca se rieron de mí. Yo sí que me he reído de mí, y reírse de uno es poderoso".

"Hay mucha gente a lo largo de estos años que no ha confiado en mí, y no pasa anda. Muchos otros lo han hecho, y os quiero", ha concluido. El actor se ha impuesto a Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Por mandato del cielo), Oscar Isaac (Secretos de un matrimonio), Himesh Patel (Estación Once) y Sebastian Stan (Pam & Tommy).

