Merle Dandrige volverá a ser Marlene en la serie de ‘The Last of Us’

Desde que se anunció el proyecto, uno de los aspectos más discutidos de la adaptación de The Last of Us a cuenta de HBO ha sido la fidelidad que guardaría con respecto al material de partida. No en tanto a si lo traicionaría, como por si se atrevería a proponer algo nuevo a partir de una saga de videojuegos que ha recibido una aclamación histórica dentro del medio. Por lo pronto parece que la serie quiere seguir de cerca los acontecimientos del primer juego; así lo han asegurado Craig Mazin y Neil Druckmann (director original que ahora coescribe el guion junto al autor de Chernobyl) y así lo refrendan ciertas decisiones tomadas en lo relativo al reparto.

Poco después de que Pedro Pascal y Bella Ramsey (provenientes ambos de Juego de tronos) aceptaran encarnar a Joel y Ellie, Gabriel Luna fue designado para interpretar a Tommy, hermano de Joel, y ahora The Hollywood Reporter se hace eco de un nuevo fichaje que podría confirmar la cercanía que la serie quiere marcar con respecto a los videojuegos. Y es que Merle Dandrige se acaba de unir al elenco de The Last of Us en el papel de Marlene, líder del grupo insurgente conocido como los Luciérnagas que apareció tanto en el juego de 2013 como en su Parte II, estrenada el año pasado.

¿Por qué es especial el fichaje de Dandrige? Porque ya ha encarnado a Marlene en estos mismos videojuegos, prestando voz a un personaje determinante en la historia de Joel y Ellie al querer utilizar a esta última para dar con una cura contra el virus que ha sometido al planeta a un apocalipsis zombie. Además de su trabajo en Naughty Dog (extendido a otro juego a cargo de Druckmann, Uncharted 4: El desenlace del ladrón), Dandrige ha aparecido en Sons of Anarchy y no es una desconocida para HBO, ya que recientemente intervino en The Flight Attendant junto a Kaley Cuoco.

De este modo ya son tres roles principales los que se mantienen de los videojuegos a la pequeña pantalla, puesto que a Druckmann y Dandrige hay que unir a Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora que también trabajará en la serie. The Last of Us aún no tiene fecha de estreno en HBO, pero se ha confirmado que su rodaje dará comienzo este verano en Calgary, Canadá, con vistas a prolongarse durante un año.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.