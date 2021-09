Maribel Verdú ('Ana Tramel. El juego'): "No quiero volver a tener miedo por enfrentarme a un personaje"

El miedo ya no entra en la carrera de Maribel Verdú (Madrid, 1970). Tras dos décadas centrada en el cine y el teatro, la madrileña regresa a la pantalla pequeña con Ana Tramel. El juego, thriller de investigación judicial firmado por Roberto Santiago que llega a RTVE el 21 de septiembre.

En la serie, la actriz da vida a Ana Tramel, una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano, al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego.

Hablamos con Verdú sobre su vuelta a la televisión y los miedos a la hora de enfrentarse a un papel justo antes de que se vaya a Londres a rodar The Flash, de Andy Muschietti, en la que interpretará a Nora Allen, la madre del velocista de Ezra Miller.

Canguros, Ellas son así, Código fuego… Ana Tramel es tu primer protagonista en televisión en 17 años, ¿tenías ganas de un regreso a las series?

La realidad es que en estos años lo que más he recibido han sido ofertas de televisión, series sin parar. Pero en todo este tiempo los personajes que me ofrecían no me llamaban la atención, eran personajes a los que les faltaba fuerza. Sí, eran protagonistas, pero daban igual, no eran como este. Y yo soy de las que cree que una carrera también se hace diciendo “no”. Siempre he buscado personajes fuertes. Cuando me llegó Ana, flipé, porque yo había leído el libro de Roberto Santiago cuando salió y me encantó.

Ana Tramel, El juego | Tráiler Ana Tramel, El juego | Tráiler

“Sé recibir y aguantar golpes como nadie, es la realidad, no es fácil tumbarme”. Es la frase del libro de Roberto Santiago para definir a Ana Tramel. Este sí era un personaje fuerte.

Sí, pero cuando me lo ofrecieron dije que no. Por el miedo, me entró tal terror que dije que no. Me ha pasado mucho esto a lo largo de mi carrera. Aunque he cambiado desde la pandemia, después de las cosas que he vivido y me han pasado últimamente ahora he decidido que el miedo por trabajo se ha acabado. He aprendido muchas cosas y yo soy de las que no olvido las cosas para bien, yo no soy de las que va a olvidar todo lo que hemos pasado en este año y seguimos pasando.

Esto me tiene que servir de lección y quiero tener miedo solo por otras cosas, por perder a alguien que quiero, no porque no me atreva a enfrentarme a un personaje. Pero me ofrecieron Ana Tramel antes de todo esto y dije que no y recuerdo que Roberto me llamaba, Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero me llamaban y me decían que solo podía ser yo. Y yo llorando, llorando de la inseguridad, diciendo que no me podían obligar. ¿Te lo puedes creer?

¿Y qué pasó? ¿Cómo superaste ese miedo?

Al final me convencieron. Son muy persuasivos todos. Me conocen bien y me decían: “¿Por qué siempre esos miedos, que luego los superas, lo disfrutas y te alegras de haberlo hecho?”. Y dije, venga, lo hago. Nos pusimos a preparar la serie, y un día volví de las pruebas de cámara muy malita, 40 de fiebre, me encontraba muy mal: coronavirus.

Esto fue el 8 de marzo —no se me olvidará, porque es mi aniversario—, y ese viernes, todos confinados. Yo ya pensé que la serie no se iba a hacer. Pero Mariela la sacó adelante y, al final, el 29 de junio nos pusimos a rodarla, pensé que era para mí, que tenía que pasar, anda que no han ocurrido cosas, pero se hizo y ahí estaba yo. Y ahora creo que es de los personajes de los que más orgullosa me siento de toda mi carrera.

'Ana Tramel. El juego' Mikel Larrea

¿Por qué? ¿Qué tiene de especial?

Creo que la serie es adictiva, ves un capítulo y no puedes parar. El segundo es una película por sí sola, donde me abro en canal. Es un David contra Goliath, es una mujer sola, abogada penal que está en sus horas bajas, pero por una circunstancia decide enfrentarse a uno de los emporios con más poder del mundo, el del juego.

¿Hay mucha diferencia entre novela y serie?

No, son seis capítulos y el propio Roberto los ha escrito. Es tal cual el libro. Todos los casos de lo que se habla son historias que le han pasado a él. Creo que cuando la gente lo vea y sepa que está basado en hechos reales va a alucinar. En este país nunca se ha tocado el juego en la ficción.

¿Crees en el poder de la ficción para cambiar cosas?

Sí, por supuesto, creo que el cine es curativo. En este caso, creo que puede abrir mucho la mente de las personas. Es una serie importante porque puede ayudar a personas o, por lo menos, a tomar conciencia de esta situación que está destrozando a familias enteras.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.