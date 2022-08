Di adiós a la cuarta pared: 'Malcolm in the Middle' llega a Disney+ España

Ahora que todo el mundo se siente con derecho a romper la pared cuando le viene en gana (de Fleabag a Hulka, sin olvidar a Deadpool o Enola Holmes), conviene repasar a los clásicos. Y nada más indeleble y definitorio del audiovisual que consumimos hoy en día que Malcolm in the Middle, la sitcom estrenada en el año 2000 que ondeó el estandarte de una nueva manera de plantear la comedia en televisión. A ráfagas de gags sin descanso.

Afortunadamente, a partir del 14 de septiembre tendrás ocasión de ver o repetir la serie. Malcolm in the Middle llega a Disney+ España con sus siete temporadas cargadas de gags disparatados, frenesí audiovisual y ritmo taquicárdico. 151 episodios dedicados a recorrer la infancia y adolescencia de su protagonista Malcolm (interpretado por Frankie Muniz), un chaval superdotado atrapado en una familia de cabestros.

🤩 #OFICIAL | ¡La famosa serie 'MALCOLM IN THE MIDDLE' llegará a #DisneyPlus España (@DisneyPlusES) el 14 de septiembre!



¿Tenéis ganas de su llegada? 😏 pic.twitter.com/JM8g10AkTn — Disney+ Info (@DisneyPlusInfo) August 23, 2022

El gran Bryan Cranston y la estratosférica Jane Kaczmarek interpretan a los sufridos padres de Malcolm, con Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Erik Per Sullivan completando los papeles de una familia que no tiene nada que envidiar a la de Los Simpson en disfuncioanalidad no exenta de grandes dosis de ternura.

Precisamente la familia amarilla eran sus compañeros de canal en Fox. Creada por Linwood Boomer, Malcolm in the Middle se mantuvo en antena de 2000 a 2006, periodo en el que fue nominada a más de una treintena de premios Emmy. La enérgica dirección de Todd Holland se llevó estatuilla un par de veces, mientras que Jane Kaczmarek acumuló siete nominaciones como mejor actriz de comedia, una por cada temporada de la serie, sin llegar a obtener el premio.

