Desde los días primigenios, la rivalidad entre Marvel y DC es legendaria. Pero ¿qué ocurre cuando los miembros de una misma familia se encuentran en bandos opuestos? Eso podemos preguntárselo a Luke y Owen Wilson: mientras un hermano repite en la segunda temporada de Stargirl para la Distinguida Competencia, el otro se nos ha metido en el bolsillo con su papel de Mobius M. Mobius en Loki.

En el caso de los Wilson, la cosa no se ha traducido en ninguna trifulca irreconciliable, sino en algo mucho más sencillo: según ha confesado, Luke sigue sin entender el argumento de la serie protagonizada por su hermano y Tom Hiddleston, aunque Owen ha intentado aclarárselo muchas veces.

Resulta que los dos hermanos compartieron casa durante el rodaje de sus series respectivas, algo que Luke recuerda como una experiencia peculiar. "No sé si has vivido alguna vez con gente del Universo Marvel, pero son gente rara. Muy, muy rara", comenta el actor en una rueda de prensa (vía IndieWire).

A esto hay que sumar que Wilson no tenía ni idea de qué iba esa cosa que estaba rodando su hermano. "Me lo explicó un montón de veces peor nunca lo pillé", señala. "Pero en realidad vivimos juntos durante poco más de un mes y fue muy divertido: tenía gracia que yo estuviera trabajando para DC en una serie de superhéroes mientras Owen interpretaba a ese personaje, Mobius, en Loki".

Luke también puntualiza que esa conicidencia no se tradujo en malos rollos de ninguna clase. "No sabía que tuviéramos una rivalidad, pero… quiero decir, [Owen] tiene dos hijos, y ellos ven las dos series. Creo que les noté un poco más de entusiasmo por Stargirl, pero no sé, tal vez sean cosas mías", concluye.