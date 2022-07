Louis al habla: AMC lanza el primer tráiler de la serie de 'Entrevista con el vampiro'

Entrevista con el vampiro tuvo una primera traslación al audiovisual algo accidentada. Corrían los 90, y Neil Jordan quedó a cargo de un reparto que reunía lo más granado de Hollywood: Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater y una debutante Kirsten Dunst. Las luchas de ego entre los actores, así como las dificultades de adaptar el amplio material de Anne Rice, provocó que el film no cuajara del todo (aunque no le faltan admiradores) y que persistiera la sensación de que la más famosa de las Crónicas vampíricas de Rice no había sido convenientemente tratada. Décadas después, llega AMC a intentarlo de nuevo.

Lo hace, además, tras firmar un provechoso acuerdo según el cual puede desarrollar toda una franquicia a partir de la obra de Rice (unos 18 volúmenes), inaugurando con Entrevista del vampiro mientras empieza a poner en pie Las brujas de Mayfair con el protagonismo de Alexandra Daddario. En lo referente al primer título, la serie resultante ya había publicado unas cuantas imágenes, pero fue en la Comic-Con de San Diego donde sus responsables entregaron un tráiler a la altura. El avance nos transporta a la Nueva Orleans de 1900, según desde la actualidad Louis de Pointe du Lac le va refiriendo su historia a un periodista. Louis es, claro, un vampiro, deseoso de contar su ajetreada relación con Lestat.

Tras despuntar en Juego de tronos como Gusano Gris, Jacob Anderson interpreta a Louis, mientras que Sam Reid interpreta a Lestat. La serie se compondrá de siete episodios (contando con mucho más tiempo para que la historia respire del que dispuso la película de Jordan), y tiene entre sus productores ejecutivos a Christopher Rice, hijo de la autora, y a Mark Johnson, quien aseguró en San Diego que su serie “será una interpretación mucho más moderna” del texto original, sin dejar de ser fiel. Dirigiendo los episodios tendremos a Alan Taylor, que ya trabajó con Anderson en varios episodios de Juego de tronos además de participar en Mad Men y dirigir Thor: El mundo oscuro para Marvel.

La serie se estrenaría en AMC+, plataforma de streaming de AMC, este 2 de octubre. No hay noticias de cuándo podría verse en España, pero lo suyo es que eventualmente pase a estar disponible en la misma AMC+ con la que aquí podemos contar a través de sitios como Orange, Vodafone, Jazztel y Amazon Prime Video.

