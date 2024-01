20 mejores momentos de 'Los Soprano' para celebrar el 25 aniversario de la serie que lo cambió todo

10 de enero de 1999. HBO emitía el piloto de una serie sobre una familia de la mafia en la actualidad. Otra más. ¿No había ya suficientes ficciones sobre gangsters para alimentar la cultura pop?

En esta ocasión, los mafiosos eran de Nueva Jersey y el líder un tipo corpulento con movimientos lentos e instintos animales, inteligente, feroz y hambriento interpretado por James Gandolfini. Su nombre era Tony Soprano y pasaba por una terrible crisis vital. Los ataques de ansiedad le llevan a visitar a una psicoanalista, la doctora Melfi interpretada por Lorraine Bracco. ¿Os acordáis de la esposa de Ray Liotta en Uno de los nuestros?

Así comienza el primero de los 86 episodios que conforman esta obra maestra. Si Twin Peaks fue la primera serie que convirtió la televisión en un lugar perfecto para dar al contenido audiovisual infinitas posibilidades narrativas, Los Soprano fue la que convirtió las series de televisión en la mayor y más poderosa oferta de ocio… Probablemente la creación de David Chase sea el mejor programa emitido jamás por una cadena.

Para conmemorarlo os dejamos con los 20 mejores momentos de la serie:

20. MY RIFLE, MY PONY AND ME - PIE-O-MY | Temporada 4

El caballo de Ralphie se llama Pie-O-My. La yegua gana una carrera importante con la que el mafioso se hace con una gran cantidad de dinero. Éste le da a Tony Soprano algunas ganancias. Poco a poco Tony comienza a tener un vínculo muy fuerte con el caballo del que Ralphie carece absolutamente.

El egoísmo de Ralphie llega al extremo y se niega a actuar cuando el caballo se enferma durante una noche. Le pasa al veterinario el número de Tony y este se apresura a los establos para dejar pagada la factura. Cuando llega al establo entra y comienza a acariciar a Pie-O-My para tranquilizara. Le dice que todo estará bien. Se saca un puro, lo enciende y una cabra entra al establo. Tony mira hacia arriba y comienza a sonar My Rifle, My Pony and Me de Dean Martin mientras la pantalla se va a negro.

19. LA PRIMERA RATA - COLLEGE | Temporada 1

La mayoría de las series se toman su tiempo para alcanzar todo su potencial, por lo menos hasta el final de la primera temporada. Con Los Sopranos este clímax llegó en el quinto episodio de la primera temporada.

En este capítulo el espectador es por primera vez consciente del complejo equilibrio en la vida de Tony Soprano. Mientras este castiga a su hija por drogarse para estudiar de cara a los exámenes de SAT, tras dejarla en una universidad para una entrevista él decide matar al ex topo mafioso convertido al FBI, Fabian Petrulio…

Una escena violenta con la que David Chase y su director Allen Coulter se arriesgaron muchísimo.

18. EL ARTE DE LA GUERRA - RATA PACK | Temporada 5

Paulie es uno de los grandes personajes, ya no de Los Soprano, sino de la historia de la televisión. El actor Tony Sirico accedió a interpretarlo siempre y cuando nunca fuera una rata. Paulie funciona como el desahogo cómico de la serie (o uno de ellos).

A pesar de ser un capo competente, Paulie no es muy culto así que decide leer El arte de la guerra de Sun Tizzou para impresionar a sus colegas. En esta escena va absorbiendo las lecciones de Tizzou en el coche: “Ganarás cuando sepas cuándo pelear y cuándo no pelear”… Paulie asiente y justo ve a unos jardineros que le deben dinero. Se baja les pega una paliza, le coge el dinero de la cartera y de paso se lleva el corta césped. Lección aprendida.

17. LA INTERVENCIÓN - THE STRONG, SILENT TYPE | Temporada 4

Todo drogadicto cruza la línea en algún momento, Christopher Moltisanti la cruzó cuando, hasta arriba de heroína, se sentó encima del perro de Adriana y lo mató. Fue entonces cuando el resto de la familia tuvieron que hacerle una intervención… La intervención fue apalizarle y llevarle al hospital…

El momento clave del capítulo llega cuando Tony se enfrenta a su sobrino en la habitación del hospital… De tío cariñoso se transforma en jefe vengativo. Si Chrissy está vivo aún es porque es de la familia. Una escena inquietante que guarda el secreto de una de las relaciones más difíciles de la serie.

16. LOS PEQUEÑOS MOMENTOS - I DREAM OF JEANNIE CUSAMANO | Temporada 1

"Me gustaría proponer un brindis. A mi familia. Algún día, pronto, tendrán sus propias familias, y si tienen suerte, recordarán los pequeños momentos, como este ... que fueron buenos”

Puede parecer un momento sin importancia. Un final de temporada bonito, donde Tony tiene un momento tierno. Sin embargo, es una de las escenas que David Chase nos regala para decirnos que sabe lo que hace todo el tiempo.

Estas palabras de Tony se repetirán más tarde en la boca de Meadow tras la muerte de Jackie Junior y en las de AJ durante el episodio final. Además sirven como resumen de la epifanía que tiene Tony tras el coma en la temporada 6.

15. CUIDADO CON JANICE - THE KNIGHT IN WHITE SATIN ARMOR | Temporada 2

Cuando el personaje de Janice entra en la serie hace todo lo posible por distanciarse de su hermano, Tony, y del negocio familiar. Ella es un espíritu libre… Sin embargo comienza a salir con su viejo novio de secundaria, Richie Aprile, también rival de Tony.

Y a pesar de intentar dejar tierra de por medio entre ella, su pareja y Tony al final la sangre de los Soprano corre por sus venas y Richie lo aprende de la manera más violenta posible…

14. EL PEZ QUE HABLA ES BIG PUSSY - FUNHOUSE | Temporada 2

Durante las dos primeras temporadas el espectador es testigo de cómo Big Pussy informa al FBI de los movimientos de Tony Soprano y su familia.

Es gracias a una intoxicación en un restaurante Indio, no en el restaurante de Artie como piensa Tony, cuando éste es consciente de que su amigo es una rata. Durante un sueño febril un pez muerte le habla con la voz de Pussy… Si habéis visto El padrino ya sabéis lo que significa “dormir con los peces”.

13. ADIÓS, TÍO JUNIOR - MADE IN AMERICA | Temporada 6

La relación entre Junior y Tony es una de las más tóxicas de toda la serie… Junior es un ser despreciable, incluso menos humano que el propio Tony. Sin embargo, su final es tremendo, perdido en su propia mente y condenado a vivir los últimos días de su vida en una instalación estatal.

A pesar de que David Chase tenía que cerrar decenas de tramas en el último capítulo de la serie, no se olvida de esta relación y le da un broche final como es debido. Tristísimo eso sí…

“Tú y mi papá… Los dos corriendo en el norte de Jersey”

“¿Lo hicimos? Bueno, eso es bonito”

12. RALPH MATA A TRACEE - UNIVERSITY | Temporada 3

Probablemente esta sea la escena más brutal de toda la serie.

Tracee, una bailarina del Bing, a la que los espectadores cogimos cariño en tan solo un par de episodios es asesinada brutalmente por Ralphie Cifaretto por la sencilla razón de dejarle mal delante de sus compañeros.

La paliza es tan brutal y tan fuera de los “protocolos” de la mafia que Tony pierde los estribos. Esta escena es un punto clave para entender el (frágil) código de Tony Soprano y la brecha entre él y Ralphie.

11. ESCUCHÉ LAS CINTAS, MA - I DREAM OF JEANNIE CUSAMANO | Temporada 1

Hay una constante en Los Soprano y es que la mayoría de las veces son los más cercanos a Tony los que representan su mayor amenaza.

El “Sé que fuiste tú, Fredo” de Los Soprano llega en el final de la primera temporada cuando Tony, tras enterarse en unas cintas grabadas de que su tío Junior y su madre Livia estaban planeando en su contra, va a visitar a su madre a la residencia de ancianos para ahogarla con la almohada.

“Escuché las cintas, ma”, a lo que ella responde con una escalofriante sonrisa. Probablemente Livia sea de los personajes más monstruosos de esta serie.

10. TONY TOMA PEYOTE - KENNEDY Y HEIDI | Temporada 6

Kennedy y Heidi son los nombres de los culpables que Tony y Chrisopher tengan un accidente de tráfico que acaba siendo mortal para el sobrino de Tony cuando este lo asfixia apretando su nariz para que se atragante con su propia sangre…

Para la mayoría de los espectadores este sería no solo el momento cumbre del capítulo, sino uno de los más importantes de la serie. Tras capítulos y capítulos de Christopher luchando contra las drogas Tony acaba matándolo para protegerse de él.

Tony es un superviviente.

Pero es su viaje a Las Vegas y el momento en el que prueba el peyote el que conforman uno de los momentos más míticos de la televisión. Con Tony gritando en el Gran Cañón que lo entiende todo…

9. LOS PATOS - THE SOPRANOS | Temporada 1

Es necesario recordar la escena con la que empezó todo, la que nos preparó para vivir los complicados problemas personales del mafioso más atípico de la historia…

Los patos siempre fueron un motivo recurrente en toda la serie. Cuando echan a volar y se aventuran de nuevo a salir al mundo exterior a Tony se le rompe una pieza dentro de su cabeza… Tarda 6 temporadas en entender, exactamente, qué pieza le faltaba.

¿La escena del Peyote es la respuesta?

8. LA INTEGRIDAD DE MELFI - EMPLOYEE OF THE MONTH | Temporada 3

La Dr. Melfi es quizá el personaje con más luz de la serie y lo demuestra en uno de los momentos más oscuros del show de David Chase.

La psiquiatra es violada en un estacionamiento en un episodio de la temporada tres… Ya es un momento bastante fuerte, pero es más adelante cuando la cosa se pone interesante. Con solo una llamada a Tony su violador sufriría un destino horrible… Una tentación que Melfi consigue esquivar mediante una lucha encarnizada consigo misma.

Chase eleva al mito el lenguaje audiovisual poniendo en esta escena dos de los elementos más importantes del espectáculo. Melfi es el centro moral de Los Soprano, a diferencia de casi cualquier otro personaje del espectáculo, ella está por encima de sus impulsos y deseos. Y por otro lado mientras todos los espectadores quieren escuchar un sí de la boca de Melfy para verla vengada ella, tras un silencio que se nos hace eterno, dice “no”. Los Soprano nunca nos da lo que queremos ver.

7. LA IRA DE JANICE - COLD CUTS | Temporada 5

La madre de Tony y de Janice ha sido su peor influencia, una mujer egoísta, violenta, fría y de algún modo maltratadora. Por eso Tony y también Janice tienen un problema de ira…

Al principio de la quinta temporada, Janice se empieza a tratar en un psicólogo para mejorar sus problema con la ira. Y ciertamente lo consigue… Pero en este capítulo, en mitad de una plácida comida familiar con los hijos de Bobby, Janice y Tony, este le pregunta a ella por su hijo desaparecido. La provoca hasta que consigue cabrearla y demostrar que, efectivamente, no está curada. Que el trauma materno lo sigue compartiendo con su hermana.

Probablemente sea este momento uno de los gestos más crueles de Tony en toda la serie… Y sin embargo, le humaniza aún más construyendo con el espectador un vínculo indestructible.

6. ADRIANA SABE QUE ESTÁ MUERTA - LONG TERM PARKING | Temporada 5

Adriana La Cerva iba a para personaje secundario pero finalmente el cariño de los espectadores la convirtió en un personaje clave de la 5 temporada cuando se convierte en informante del FBI.

En Long Term Parking le cuenta, por fin, a Christopher que está aliada con el FBI y le invita a dejar esa vida, las drogas… A comenzar de cero con ella.

Poco después Adriana recibe una llamada de Tony, Chris está en el hospital. Silvio va a por ella y es en el coche con él cuando Adriana es ya consciente que va a ser escoltada hasta su muerte. Un final cruel para un personaje bueno y siempre bienintencionado. Chris tenía en su mano dos decisiones: escapar con ella, solidificar para siempre su lealtad a la familia traicionándola. Elige lo segundo y así sella su propio (y fatídico) destino.

5. TONY SIGUE SIENDO EL JEFE | Temporada 6

Tony está débil después de sufrir un tiroteo que casi acaba con su vida. Durante todo este capítulo ve como sus amigos se burlan de su fragilidad así que el jefe decide provocar a su nuevo guardaespaldas un tipo culturista mucho más joven y fuerte que el. Acaban teniendo una pela a puño limpio y Tony sale ganando cuando le rompe la nariz a su guardaespaldas.

El momento cumbre llega cuando Tony se retira al baño, y tras vomitar sangre, se sonríe ante el espejo. Sigue siendo el rey.

4. LA ÚLTIMA CENA - MADE IN AMERICA | Temporada 6

Problablemente esta sea la escena más comentada y odiada de la historia de la televisión.

Tras ganar la guerra contra los Lupertazzi Tony invita a su familia a cenar y mientras espera la llegada de cada uno de ellos suena Don’t Stop Believing. El resto de comensales que hay en el restaurante puden ser espectadores o soldados que esperan el momento preciso para disparar a Tony. Alguien entra al restaurante y va al baño… ¿Quizá a por una pistola como el mismísimo Michael Corleone? Da igual porque en el ultimo plano tony mira hacia la puerta y la escena se vuelve negra. Ni siquiera hay créditos.

¿Tony muere? ¿Es una referencia a la inesperada naturaleza de la muerte que su cuñado Bobby menciona capítulos atrás?

3. EL SUICIDO DE AJ - THE SECOND COMING | Temporada 6

Anthony Junior es un adolescente débil y profundamente acomplejado.

En este capítulo de la sexta temporada decide suicidarse pero cuando está en ello se arrepiente… Tony salta a salvarle y el resto de la escena es desgarrador, probablemente la más triste de toda la serie.

Tony acariciando el cabello de su hijo: “It’s ok, baby”.

Una escena que demuestra que el talento de Gondolfini es infinito.

2. LA COMEDIA - PINE BARRENS | Temporada 3

Solo por ver como las patillas plateadas de Paulie se deterioran gradualmente a medida que avanza el capítulo ya merece la pena.

Cualquier momento de este hilarante episodio podría estar en esta lista pero sin duda la pelea de Christopher y Paulie por el sobre de ketchup podría perfectamente llevarse el premio gordo.

Parecía un trabajo sencillo: Matar a un miembro de la mafia rusa…

1. LA ESCENA MEJOR INTERPRETADA DE LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN - WHITECAPS | Temporada 4

No hay mucho más que decir.

