‘Los Simpson’ iniciará su temporada 33 con un episodio totalmente musical

¿Os acordáis de Los Simpson? Pues, ahí donde la veis y aunque haya quien se bajó de la serie hace tiempo, sigue emitiendo capítulos de forma incombustible; de hecho se encuentra a las puertas de la temporada 33. Con un número de episodios absolutamente inmenso, cada vez debe resultar más difícil dar con ideas novedosas, y aunque la que han tenido sus guionistas para iniciar esta nueva andadura no es original del todo, sí es bastante interesante. Según se reveló este sábado durante la Comic-Con At Home, la temporada 33 de Los Simpson dará comienzo con un episodio totalmente musical; casi como “un espectáculo de Broadway”, según adelantó el productor Matt Selman.

Su título es The Star of the Backstage y se dispone a explorar una faceta de Marge que desconocíamos, puesto que de pronto resultar tener una gran voz… gracias a la incorporación de Kristen Bell al equipo de doblaje. La actriz, que pone voz a Anna en el díptico Frozen, se encargará de interpretar varias canciones originales para este episodio, que inaugurará la temporada 33 este 26 de septiembre (con vistas a engrosar igualmente el catálogo de Disney+). “El estreno de este año es el episodio más musical que hemos hecho nunca, y tenemos a Kristen Bell doblando a Marge”, proseguía Selman. “A todos nos encanta la voz de Marge, pero esta voz de cantante es algo diferente”.

Con “el episodio más musical que hemos hecho nunca” Selman alude a que no se trata, en absoluto, de un planteamiento rompedor para la serie. En el pasado Los Simpson ha contado con varios episodios consagrados al musical, como demuestra el recopilatorio Todo canciones, todo bailes o las recordadas parodias de Mary Poppins y Evita. Está por ver si The Star of the Backstage logra mantener el nivel; por lo pronto en la Comic-Con se ha lanzado un avance del capítulo donde Homer canta en calzoncillos frente a una Marge algo molesta. Pronto descubriremos qué nos tienen preparado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.