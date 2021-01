Los personajes de ‘Toy Story’, ‘Los increíbles’ o ‘Soul’ protagonizan los cortos de ‘Pixar Popcorn’

Desde su lanzamiento, Disney+ se ha comprometido a que parte de su oferta original (por el momento no muy abundante) esté dedicada a la animación, y a lo largo del año pasado se incorporaron a su catálogo obras como la última temporada de Star Wars: The Clone Wars, Forky hace una pregunta o los aplaudidos SparkShorts de Pixar. La compañía de la lupa supone, precisamente, un activo muy valioso a la hora de impulsar el formato, de ahí que apenas un mes después de que Soul, la última película de Pixar, haya llegado a Disney+, se haya confirmado el estreno de una nueva serie de animación digital. Se trata de Pixar Popcorn, una antología de cortometrajes protagonizados por los personajes más queridos de la icónica trayectoria del estudio.

Pixar Popcorn ya fue anunciada durante el pasado Investor Day, pero es posible que te pasara desapercibida entre las toneladas de nuevos proyectos con las que Disney quiso impresionar a los inversores. De este modo, dicha antología resulta ser el primer proyecto de animación que estrena Disney+ en 2021, previamente a esperados lanzamientos como Raya y el último dragón (que se estrenará simultáneamente en salas y streaming el 5 de marzo) o La remesa mala, nueva serie de Star Wars a cargo de Dave Filoni. Pixar Popcorn ha fijado su estreno para este 22 de enero, y Disney ha lanzado el tráiler cuando apenas quedan dos días para que pueda ser vista por los suscriptores de Disney+.

La serie promete nuevas historias autoconclusivas protagonizadas por personajes vistos en Toy Story, Los increíbles, Cars o la reciente Soul. Ya conocemos los títulos de estos cortometrajes (así como podemos intuir quiénes los protagonizarán): son Dancing with the Cars, Unparalleled Parking, Soul of the City, Cookie Num Num, Chore Day: The Incredibles Way, Dory Finding, A Day in the Life of the Dead, To Fitness and Beyond y Fluffy Stuff with Ducky & Bunny. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.