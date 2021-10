Hay series de éxito imposibles de entender sin sus personajes secundarios, y Friends es una de ellas. Si bien la sitcom que cambió para siempre la historia de la televisión se cimentaba casi por completo sobre su sexteto protagonista, ¿qué habría sido de aquella pandilla de amigos sin las apariciones sorpresa de Janice, la mala leche de Carol y Susan, el padre travesti de Chandler o el tío gordo desnudo?

Entre todos esos 'segundones' carismáticos se pasaban por Greenwich Village, siempre destacó uno: ese Gunther que servía café a los personajes en Central Perk, el camarero eternamente enamorado de Rachel con "el pelo más brillante que el sol".

James Michael Tyler, quien le diera vida durante las 10 temporadas que duró la ficción, ha fallecido a los 59 años a causa de un cáncer de próstata en estado avanzado. Jennifer Aniston, Courteney Cox o Matt LeBlanc no han tardado en despedirse de su compañero en redes, reivindicando su inolvidable paso por Friends. Recordamos los mejores momentos de su personaje, un hombre enamorado que expresaba más con su lenguaje corporal que cualquier línea de diálogo.

"Me volverá a chillar" (temporada 2, episodio 22)

A falta de una, Rachel tiene dos fiestas de cumpleaños en la segunda temporada gracias a sus díscolos padres, que se han divorciado. Así, el episodio El de las dos fiestas desemboca en dos celebraciones, una en el apartamento de Monica y otra en el de Chandler, con esta última sobresaliendo.

Gunther acude a la fiesta de Monica, pero pronto intenta huir al otro piso, donde está la verdadera diversión, aunque la anfitriona no tarda en pararle los pies. Por suerte, cuenta con el apoyo de Phoebe, que le anima a irse. "No, me volverá a chillar", dice un Gunther aterrado. Suerte que la rubia se apiada de él y lo ayuda a escapar creando una distracción.

"Guarda el pajarito en su nidito" (temporada 3, episodio 13)

El de cuando Monica y Richard solo son amigos. Así se llama este episodio, aunque en realidad podría haberse titulado Phoebe y el paquete de su nuevo novio. Para quienes no lo recuerdan, en este capítulo la excéntrica protagonista sale con Robert, un hombre que se niega a llevar ropa interior bajo sus cortísimos pantalones de deporte.

Phoebe trata de decirle de forma sutil que debería cubrirse sus partes, pero es finalmente Gunther el que, sin filtro alguno, se lo deja claro: "Esto es un lugar público. Guarda el pajarito en su nidito". Curiosamente, se trata de uno de los momentos favoritos de James Michael Tyler en la piel de Gunther. "Me encanta esa frase. Pensé que era brillante", confesó en una entrevista Insider.

"Se me cayó una taza" (temporada 3, episodio 19)

Si hay algo con lo que los fans de Friends identifican a Gunther (además de su pelo) es su obsesión con Rachel Green. Una obsesión que ha dado para que escuchemos muchos pensamientos íntimos (e hilarantes) del personaje, y para que presenciemos situaciones bochornosas como esta.

En el episodio titulado El de la camiseta raquítica, nada más empezar, Gunther sirve una taza a Rachel en Central Perk y piensa para sí mismo: "Rachel, ¿te gustaría ir conmigo al cine algún día como novios?". Sin embargo, Mark hace acto de presencia y pide una cita a Rachel ante la cara de asombro del camarero, que decide marcharse abatido. De repente, escuchamos lo que parecen platos, tazas y demás utensilios de cocina rompiéndose en el interior del local. Gunther reaparece pocos segundos después: "Se me cayó una taza".

El juego de la botella (temporada 4, episodio 16)

El de la fiesta falsa es otro episodio irremediablemente ligado a Gunther y su amor incorregible hacia Rachel. Su amada organiza una fiesta de despedida falsa para Emily, la prometida de Ross, con el único fin de ver a Joshua fuera del trabajo, fiesta a la que acude el camarero.

En determinado momento, Rachel propone atreverse con el juego de la botella para poder besar a Joshua, pero le sale el tiro por la culata cuando, en plena explicación del juego, el frasco señala a Gunther en lugar de a su invitado. Una pena que la protagonista se eche para atrás ante los morritos del camarero.

"¿Esto es una serpiente?" (temporada 5, episodio 21)

Cómo olvidar a Mrs. Whiskerson, el gato desnudo y carísimo de Rachel que compra porque le recuerda a su abuela y con el que se acaba quedando Gunther. En El de la pelota, la más pija de Friends consigue encasquetar su violento animal a su eterno enamorado, quien paga por él 1.500 dólares con la esperanza de que Rachel vaya a visitarlos.

"¿Esto es una serpiente o algo así?", le pregunta Gunther a Ross.

"Ezel" (temporada 8, episodio7)

Dicen por ahí que lo primero que uno aprende de un idioma nuevo son los insultos y las palabrotas. En el capítulo El de la mancha, Ross empieza a estudiar holandés, idioma que Gunther domina con fluidez.

De esta dicotomía sale una de las palabras más recordadas de la serie: "Ezel". Se trata del insulto que el camarero le suelta al paleontólogo y que significa "burro". Este último, que nunca ha sido un ejemplo de madurez, intenta defenderse con otro "ezel", pero el camarero vuelve a imponerse con un contundente: "Jij hebt seks met ezels" ("Te acuestas con burros").

"Te quiero" (temporada 10, episodio 16)

En el penúltimo episodio de Friends, El de la fiesta de despedida de Rachel, Gunther por fin reúne el valor necesario para declarase al personaje de Jennifer Aniston. Mientras Ross trata de dar con la forma de decirle a esta que la quiere y pedirle que no se marche a París, el camarero le toma la delantera, esperando que su amor pueda hacer cambiar los planes de la protagonista.

Como los fans bien saben, Rachel no siente lo mismo por él, lo que no quita para que le dé un beso en la mejilla y le agradezca su amor. "Cuando esté en un café o si veo a un hombre con el pelo más brillante que el sol, pensaré en ti", dice ella. Y a nosotros no sigue pasando lo mismo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.