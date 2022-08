Los hijos de Ben Stiller, hartos de tragarse spoilers de 'Separación'

Puede que le ames, puede que le odies, porque la sombra de Los padres de ella y secuelas pesa mucho, pero una cosa es cierta: con Separación, Ben Stiller se ha convertido en el codirector de una de las series más originales de la temporada. Y, según ha declarado el actor, esto ha sucedido muy a pesar de su familia.

En una entrevista para People (vía IndieWire), el desalmado Stiller ha admitido que Ella (20 años) y Quintin (17 años), los dos vástagos de su matrimonio con Christine Taylor, han sido su 'focus group' para darle el visto bueno a los episodios de la serie. Y, claro, los chavales están hartos de tragarse spoilers.

"Mis hijos me sirvieron para hacer pases de prueba ["test screenings"] cuando estaba dirigiendo los episodios", declara Stiller. "Les enseñé lo que había, y empezaron a pillarle el punto. Se los mostraba en distintos momentos, y era gracioso tenerles como un grupo de control para ver qué cosas les interesaban más".

Si piensas que semejante artimaña, propia de la corporación Lumon, iba a resultar en una disputa familiar, estás en lo cierto. "Tenemos un debate acerca de los spoilers, porque ahora estoy trabajando en nuevos guiones y preparando el show", prosigue Stiller. "Y quiero hacerles preguntas, pero ellos se ponen en plan 'No nos cuentes nada".

"No sé lo que va a pasar", prosigue el cineasta, "porque mi hijo me dice: 'Bueno, van a llegar copiones y nos vamos a enterar de que te vas a tal sitio a rodar, y vamos a hacerte preguntas'. Así que creo que ellos quieren enterarse y no quieren enterarse". "Vamos a tener que solucionar esto juntos", concluye.

Protagonizada por Adam Scott y con John Turturro y Christopher Walken en el reparto, la primera temporada de Separación está nominada a la friolera de 14 premios Emmy gracias a su mezcla de comedia de oficina y ciencia-ficción distópica. Esperemos que futuras etapas de la serie mantengan alto el nivel, a ser posible sin que los hijos de Ben Stiller dejen de dirigirle la palabra.

