Los fans de ‘Mare of Easttown’ provocan que la policía tenga que intervenir en el pueblo donde se rodó

A veces considerarte fan de algo es de lo más embarazoso. En 2010, poco después de que se emitiera un recordado episodio de Breaking Bad, tomó forma entre los espectadores más entusiastas de la serie de AMC una gran obsesión hacia la casa protagonista de una escena: concretamente, la casa que terminaba con una pizza en su tejado producto de una riña entre Walter y Skyler White. En años posteriores se registraron varias quejas por parte de los habitantes reales del inmueble, que denunciaron que varios desconocidos no solo les hacían fotos, sino que ocasionalmente incluso les arrojaban… pues eso, pizzas.

La historia siempre tiende a repetirse, y el reciente éxito televisivo de Mare of Easttown ha vuelto a provocar daños en la propiedad privada a cuenta de un fandom de lo más irrespetuoso. La serie creada por Brad Ingelsby, que finalizó hace algunas semanas, narra las investigaciones de la policía Mare Sheehan (Kate Winslet) a cuenta de un asesinato que se ha producido en un pequeño pueblo de Pennsylvania. Dicho pueblo, que sirvió de set para la ficción, es Wallingford, y según recoge Entertainment Weekly en las últimas semanas ha registrado incidentes muy desagradables por culpa de fans de Mare of Easttown que llegan buscando las localizaciones de su serie favorita.

Los incidentes han acabado provocando que el Departamento de Policía de Nether Providence publique un enfático comunicado en su perfil de Facebook. “¡Sí! Está bien que hayan rodado en nuestro pueblo. ¡Sí! Es realmente genial que Kate estuviera ‘viviendo en Wallingford’. ¡No! No está bien ir a las casas donde se rodó, invadir la propiedad y acosar a los propietarios y a sus hijos a todas horas del día y de la noche… Son casas, asumidlo”. Al parecer, ya ha habido varios “turistas” que han irrumpido en la propiedad privada de algunos vecinos en su recorrido por los escenarios de Mare of Easttown.

“Si planeas viajar hasta aquí, ¡para y piensa! Los agentes estarán en la zona y sus alrededores y tomarán las medidas oportunas. No se darán avisos y se colocarán señales. No se tolerará la entrada de intrusos, el bloqueo del tráfico, la alteración del orden público, etc. Gracias”, concluía el comunicado de la policía. Ya ha habido varios vecinos que han denunciado irrupciones de este tipo, destacando a una ciudadana que asegura que “uno de los fans se coló a altas horas de la noche para mirar por nuestra ventana delantera”. “Solo puedo adivinar que fue para ver si era lo mismo que donde se rodó la serie”.

La misma fuente revela que una tarde tuvo que pedirle a un desconocido que dejara de tomar fotos de su patio delantero mientras su hija jugaba en él, y que este desconocido se alejó increpándole verbalmente.

