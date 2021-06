"No ha habido conversaciones para una segunda temporada": HBO sobre el futuro de 'Mare of Easttown'

Apenas ha pasado una semana desde que Mare of Easttown alcanzara su final en HBO, y muchos espectadores aún no se han recuperado de la experiencia emocional que ha supuesto este thriller encabezado por Kate Winslet. La serie desarrollada por Brad Inglesby ha ido ganando adeptos a cada episodio (con nada menos que Stephen King compartiendo teorías en Twitter sobre cuál sería la resolución de su misterio), y cuando llegó el último episodio había tanta audiencia pendiente que la aplicación de HBO Max sufrió una caída en EE.UU. Una vez concluida, la pregunta es inevitable: ¿tendrá segunda temporada Mare of Easttown? ¿Necesita su historia una segunda temporada?

Entrevistado por Variety, el dirigente de HBO Casey Bloys ha admitido que aún no ha habido conversaciones directas sobre esta posibilidad, pero que en lo que a él respecta no pondría reparos. “Si Brad sintiera que tiene una historia que contar que estuviera al mismo nivel, creo que todos estaríamos abiertos a ello”, respondió. “Ahora mismo no tiene esa historia. ¿Quién sabe? Tendremos que esperar a ver si se les ocurre algo que se mueran por contar (...) Normalmente tomamos la iniciativa de nuestros creadores. No ha habido conversaciones reales sobre cómo sería una segunda temporada”.

Mare of Easttown iba a ser originalmente una historia autoconclusiva, dependiente de la investigación de un crimen que mantenía una detective de Pensylvania (Winslet). Una vez dicho crimen se ha resuelto, ¿tendría sentido que la serie prosiguiera? Quizá no, pero no sería la primera vez que HBO se despega de sus planes iniciales al toparse con una gran recepción de público y crítica (no hay más que recordar lo ocurrido con Big Little Lies), y desde luego hay alguien con deseos fervientes de que la serie vuelva: la propia Winslet, que adora al personaje que ha encarnado a lo largo de estos episodios.

“Me encantaría volver a interpretar a Mare. La echo de menos, de verdad. Es lo más extraño. Siento que estoy de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso… Hay algo muy adictivo en Mare, porque es tan escandalosa y adorable y brillante y real, ¿sabes? Me encantó interpretarla”, asegura la actriz.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.