¿Los Eternals en ‘Caballero Luna’? El cameo de Kumail Nanjiani que no salió adelante

Bruja Escarlata y Visión trajo de vuelta a Evan Peters como Quicksilver. Falcon y el Soldado de Invierno hizo lo propio con Don Cheadle como James ‘Rhodey’ Rhodes (consiguiendo una sorpresiva nominación al Emmy por ello). Jonathan Majors se pasó por Loki antes de que Kang sea el villano principal de Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Y Florence Pugh volvió a ser Yelena Belova en Ojo de Halcón. Todas las series en acción real del MCU destinadas a Disney+ han contado con la aparición de algún personaje conocido, pero Caballero Luna llegó a su fin el pasado miércoles y terminó de desmarcarse de esta costumbre. La serie ha ido en todo momento de Marc Spector (Oscar Isaac), así como de sus problemas con las identidades alternativas y el influjo del dios egipcio Konshu.

Quizá por ello ha sido vista como algo tan refrescante, pero originalmente no iba a ser así. Jeremy Slater, su guionista principal, ha hablado con The Direct y revelado que tuvo la idea de que, en cierto punto de la serie, la historia de Caballero Luna conectara con la de Eternals. La película de Chloé Zhao ha sido una de las más pobremente recibidas del Universo de Marvel, pero eso no tiene por qué significar que sus personajes no vayan a volver a ser utilizados, y de hecho la intención de Slater era que algunos de los Eternals hicieran un cameo en la serie de Disney+. Podían haber sido Angelina Jolie, Richard Madden o Gemma Chan, pero Slater lo tenía claro: quería a Kumail Nanjiani, intérprete de Kingo, y quería que todo ocurriera dentro de un espectacular flashback en el Antiguo Egipto.

Salvo una breve mención a Madripoor (ciudad criminal que visitamos en Falcon y el Soldado de Invierno), Caballero Luna ha carecido de referencias a otras entregas del Universo de Marvel, y lo ha hecho luego de que Slater recapacitara en base al presupuesto. “Intenté por todos los medios meter a los Eternals en la serie, solo porque soy amigo de Kumail Nanjiani. Quería un poco de Kingo”, cuenta el guionista de Caballero Luna. “En un momento dado había un flashback que mostraba a uno de los avatares de Konshu en el Antiguo Egipto, intentando que Ammit fuera encerrado, y estaba Alejandro Magno y todo eso. Se veía a este avatar haciendo equipo con los Eternals”.

“Era una escena divertida, pero era muy costoso recrear el Antiguo Egipto y traer a 3 o 4 de los Eternals para tener una gran secuencia de acción”. Finalmente Caballero Luna sí contó con ese flashback, pero sin Eternals de por medio por lo mucho que habría costado incorporar los cameos de Nanjiani o de algún otro actor. Sea como sea, Caballero Luna se ha permitido respirar por sí sola, y no deja de ser una buena noticia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.