'Los Bridgerton': ¿Protagonizará Benedict (Luke Thompson) el primer romance gay de la serie?

Ha pasado más de una semana del regreso de Los Bridgerton a Netflix con una segunda temporada que ha terminado superando a su predecesora. Si bien la historia de amor entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el Duque de Hastings (Regé-Jean Page) encandiló a la audiencia, las idas y venidas entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley) han fidelizado y sumado espectadores.

La ficción, que tiene confirmadas su tercer y cuarta temporada, debe elegir ahora sobre quién pondrá el foco en los próximos episodios: ¿Seguirá el orden de las novelas de Julia Quinn y se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson)? ¿O, por el contrario y confirmando los rumores, adelantará el libro sobre Colin Bridgerton (Luke Newton)?

A la espera de saber qué hermano Bridgerton protagoniza la nueva entrega, ha surgido una teoría alrededor de Benedict y su sexualidad. Recordemos que, en la primera temporada, el personaje se hacía amigo del artista Henry Granville (Julian Ovenden), a quien pillaba manteniendo un affair con un hombre.

A partir de esa escena, muchos espectadores empezaron a especular sobre la posibilidad de que Benedict fuera gay. Sin embargo, la serie no ha confirmado este rumor en su segunda temporada (su interés amoroso ha resultado ser Tessa, una artista) y el creador Chris Van Dusen ya ha expresado (vía TV Line) que la dinámica entre Benedict y Henry sirve más como una "lección de tolerancia" que como un romance en potencia.

Ahora ha sido el actor Luke Thompson el que se ha referido a la sexualidad de su personaje en una entrevista para Entertainment Weekly. "Benedict tiene una apertura y una fluidez maravillosa en lo que a él respecta, y es muy, muy divertido de interpretar porque podría pasar cualquier cosa", ha afirmado el intérprete.

"Lo que diría es que estamos solo en la temporada 1 y empezando con la 2. La gente se emociona mucho y quiere que todo se explore en las primeras temporadas, todo tipo de sexualidad, género", ha continuado: "Obviamente, hay un camino que seguir, así que ya veremos qué pasa con Benedict, pero solo estamos en la segunda temporada, hay mucho espacio con él para explorar todo tipo de cosas".

En cuanto a si a él le gustaría ahondar en la posible homosexualidad o bisexualidad del personaje, Thompson ha afirmado que no suele pensar demasiado en esos términos: "Si tuviera una opinión al respecto, tendría un pie dentro y otro fuera. Para mí es muy importante tener los dos pies dentro y el guionista es una especie de dios en cuanto a que controla tu destino. Solo tengo que seguir el viaje que me ponen. Me encantaría que Benedict mantenga esa fluidez y esa apertura, porque es una cualidad maravillosa".

¿Qué pasa en las novelas?

De momento, no sabemos qué pasará con la sexualidad de Benedict en la ficción, aunque sí sabemos cómo es su historia de amor en las novelas en las que se basa la serie. Su libro, Te doy mi corazón, es una revisión del cuento de Cenicienta donde el hermano con inquietudes artísticas de Anthony conoce a Sophie Beckett en un baile de disfraces.

La protagonista es hija ilegítima del conde de Penwood, una joven pobre y sin recursos que huye de la fiesta sin revelar su identidad. Años más tarde, se reencuentra con Benedict en la campiña inglesa, donde trabaja de criada después de que su madrastra la dejara en la calle, pero él no la reconoce y la emplea como sirvienta.

