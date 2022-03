¿Benedict o Colin? Todo lo que sabemos de la tercera temporada de 'Los Bridgerton'

Los Bridgerton lo ha vuelto a hacer. Tras conquistar a la audiencia global de Netflix con su primera temporada en las Navidades de 2020, la segunda entrega se ha convertido en el mejor estreno de una producción de la plataforma en habla inglesa.

La historia de amor entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley), una de las favoritas de los lectores de las novelas de Julia Quinn, ha fidelizado aún más a los seguidores de la serie producida por Shonda Rhimes, confirmando que aquella apresurada renovación de la ficción por una tercera y cuarta temporada en 2021 fue una decisión acertadísima.

Creada por Chris Van Dunsen, la adaptación de las novelas de Quinn que se ha planteado como una revisión contemporánea del periodo de Regencia inglés en términos de inclusión racial y cultura sexual, se embarca ahora en la difícil tarea de trabajar en una tercera entrega que supere a una segunda muy redonda y aclamada entre crítica y público.

En CINEMANÍA, hemos recopilado todo lo que se sabe sobre la próxima temporada, que podría desligarse del orden que sigue la saga literaria y contar antes el romance de Colin Bridgerton (Luke Newton) que el de su hermano Benedict (Luke Thompson). Atentos, fans de 'Polin'.

¿Qué libro adaptarán?

Esta es la gran pregunta que se hacen los fans de las novelas. Hasta ahora, la serie ha seguido el orden de la saga literaria de Julia Quinn (cada tomo trata sobre un hermano Bridgerton), llevando a la pantalla primero el libro El duque y yo, sobre Daphne (Phoebe Dynevor), y después El vizconde que me amó, centrado en Anthony.

De seguir optando por respetar la cronología de Quinn, la apuesta de Netflix debería recuperar en la tercera entrega la novela Te doy mi corazón, una revisión del cuento de Cenicienta protagonizada por Benedict Bridgerton. En ella, el hermano con inquietudes artísticas de Anthony conoce a Sophie Beckett en un baile de disfraces al que ella se ha escapado a espaldas de su madrastra.

La nueva protagonista es hija ilegítima del conde de Penwood, una joven pobre y sin recursos que huye de la fiesta sin revelar su identidad. Años más tarde, se reencuentra con Benedict en la campiña inglesa, donde trabaja de criada después de que su madrastra la dejara en la calle, pero él no la reconoce y la emplea como sirvienta. Pese a que pertenecen a clases sociales opuestas, Benedict no tarda en sentir algo por ella, una conexión que no tenía con nadie desde cierta fiesta de disfraces.

¿Y si se adelanta 'Polin'?

De momento, la serie no ha ahondado en nada relacionado con el romance entre Benedict y Sophie, pero sí ha ido sentando las bases para otra de las grandes historias de amor de la saga literaria, la protagonizada por Colin y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), también conocida como Lady Whistledown, que se desarrolla en la cuarta novela, Seduciendo a Mr. Bridgerton. Además de los momentos que comparten en la segunda temporada, al final Eloise (Claudia Jessie) descubre el secreto de su amiga y Colin desprecia a Penelope en sociedad, por lo que el foco parece estar sobre ellos.

Conviene apuntar que en los libros, a diferencia de en la serie, no se descubre la identidad de la curiosa escritora hasta el cuarto libro. ¿Y qué ocurre exactamente en Seduciendo a Mr. Bridgerton? Cabe destacar que hay un salto temporal entre la tercera y cuarta parte en las páginas, por lo que nos encontramos con una Penélope de 28 años, resignada a ser una solterona que envejece cuidando a su madre.

En la última década, prácticamente nadie advertía su presencia en bailes y saraos variados. Tampoco Colin, su amor platónico, quien la veía como esa amiga agradable y simpática de Eloise. Sin embargo, esta percepción pronto se transforma en algo más y comienza a observarla de otra forma, como una mujer inteligente, sensible, audaz y muy atractiva (en las novelas, Penelope sufre un cambio físico radical). Sin embargo, todo entre ellos se complica cuando la identidad secreta de la joven, Lady Whistledown, corre peligro de ser descubierta.

¿Qué dicen los responsables?

Durante una entrevista con E! News, a Simone Ashley se le escapaba que estaba "muy emocionada de que el mundo vea a Nicola y Luke petarlo" en la continuación de la serie, algo que ha despertado las alarmas sobre el posible cambio de orden en la adaptación de las novelas.

Chris Van Dusen también se ha referido a esto en esa misma publicación: "Hemos hecho mucho trabajo en las dos primeras temporadas para preparar la historia de amor de Penelope y Colin. Hay tanto anhelo y tanta preocupación ahí que va a ser muy satisfactorio cuando la serie pueda enfocarse en ellos dos".

Desde el estreno de la segunda temporada, tanto Newton como Thompson han hablado sobre la posibilidad de que la tercera entrega se centre en Colin. Newton (Colin) ha asegurado en E! News que "nunca sabes qué tramas se van a solapar, así que tal vez tengamos un cambio temporal".

Thompson (Benedict), en declaraciones a Entertainment Weekly, ha añadido lo siguiente: "Los libros son los libros, y la serie tiene las raíces en los libros pero no está atada a ellos... Los libros indicarían que el siguiente es Benedict, pero no lo sabemos seguro porque la serie es la serie, y la serie puede tomarse licencias para hacer todo tipo de cosas".

Así, ninguno aclara cuál será la trama central de la tercera entrega, pero resulta curioso que ninguno descarte tampoco que se pueda centrar en Seduciendo a Mr. Bridgerton. Cabe recordar que la primera temporada se tomó ya sus licencias a la hora de adaptar la novela, optando por revelar, por ejemplo, la identidad de Lady Whistledown, y la segunda ha cambiado significativamente la historia de amor entre Anthony y Kate, por lo que la tercera bien podría alterar el orden cronológico de los libros e incluso trasformar el romance de Colin o Benedict.

¿Quiénes regresan?

Afortunadamente, Simone Ashley no pretende desvincularse de la serie como hiciera Regé-Jean Page y ha asegurado a Deadline que ella y Jonathan Bailey estarán en la tercera entrega, aunque esta ya no gire en torno a ellos: "¡Vamos a volver! Kate y Anthony solo acaban de empezar. Me gustaría que Kate se suelte un poco más y juegue más en la tercera temporada, y que nade en ese círculo de amor. Ambos lo merecen".

Asimismo, se espera que la familia Bridgerton al completo esté de regreso, así como Nicola Coughlan como Penelope Featherington, lidiando con las dificultades de llevar una doble vida (sea o no la protagonista de la historia), y a su familia, con la matriarca Portia Featherington (Polly Walker) al frente.

Sin embargo, habrá un cambio en la silla del showrunner. Chris Van Dusen cede el puesto a Jess Brownell para las temporadas 3 y 4.

¿Cuándo se estrenará?

Por el momento, se desconoce cuándo llegará la tercera entrega de Los Bridgerton a Netflix. Teniendo en cuenta que la segunda temporada se ha estrenado un año y unos pocos meses después de la primera, con su producción retrasada a causa de la pandemia, la tercera bien podría estar lista para 2023, siempre y cuando el quipo creativo ya esté desarrollándola.

Seguramente pronto tendremos noticias del inicio del rodaje, que con suerte disipará algunas dudas y dará pistas sobre qué libro adaptan los nuevos episodios. Sea como fuere, Netflix no va a esperar mucho para sacar adelante una tercera entrega tras el éxito de la segunda parte, sobre todo cuando hay una cuarta confirmada, un spin-off en camino y cuatro libros más por adaptar en caso de que así lo deseen.

