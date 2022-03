Loles León explica el verdadero motivo por el que abandonó ‘Aquí no hay quien viva’

Casi 20 años después del estreno de Aquí no hay quien viva, resulta imposible olvidar a Paloma Cuesta como uno de los personajes con mayor carisma en Desengaño 21. Su enemistad con la Hierbas, su salto a la moda con PUF (Paloma Urban Fashion) o sus peleas por el anillo recibido por el amigo invisible suponían algunos de los momentos más divertidos del personaje interpretado por Loles León, quien sorprendía con su salida repentina en la segunda temporada de la serie, después de 31 episodios.

Durante mucho tiempo, las especulaciones apuntaron a que todo fue fruto de las desavenencias de la actriz con la producción de la serie, quien no quería acceder a la propuesta sobre su aumento salarial. Sin embargo, León quería matizar el pasado sábado este asunto en el plató de laSexta noche, para responder a todos aquellos que la juzgaron durante años por esta petición y el verdadero motivo por el que decidía abandonar la serie.

Detrás de Aquí no hay quien viva se encontraba la productora de José Luis Moreno Alba Adriática, que muchos conocerán por el hallazgo de sus presuntas actividades de dudosa honorabilidad. La compañía era la encargada del sueldo de los actores y de mantener en buenas condiciones a estos durante el rodaje. Sin embargo, ninguna de las dos cosas se mantuvieron como deberían.

El gran cansancio y el incumplimiento de las promesas

A la pregunta del presentador José Yélamo sobre si Loles León había pedido cobrar más, la actriz era contundente: "No, cobrar más no". Esta explicaba que llegaba a Aquí no hay quien viva para realizar seis episodios en una época en la que tenía tiempo entre producciones, pero con ciertas condiciones si la cosa se alargaba. "No había un dinero estupendo, pero ninguno de los que estábamos allí cobramos nuestro caché. Yo entré con unas condiciones con Moreno, diciendo: 'si hay más capítulos, pues cobraré mi caché, ¿vale?'".

Moreno aseveró que esto sería así, pero cuando la serie alcanzaba ya una grandísima popularidad, este siempre alargaba el asunto "para el próximo contrato". Un momento que nunca llegó y que provocó finalmente la salida, porque León "tenía ganas de descansar". La intérprete reafirma así las declaraciones de muchos de sus compañeros estos años, que incidían en el ritmo vertiginoso y el estrés de los rodajes. "Fueron 30 capítulos sin parar y sin tener vida privada, ni nada", añadía la actriz, quien finalmente se plantaba ante el empresario.

A pesar de ello, León no se quiere mojar sobre el juicio contra Moreno y solo tiene buenas palabras para los hermanos Alberto y Laura Caballero- sobrinos del productor- quienes estaban detrás de la serie. Con estos volvería a repetir con los años en La que se avecina, donde la actriz ha interpretado a Menchu Carrascosa en casi 50 episodios.

