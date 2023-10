Las lecciones sexuales más importantes que nos ha enseñado 'Sex Education'

Desde que se estrenara su primera temporada en 2019, Sex Education ha hecho honor a su nombre y ha abordado de manera franca, cercana y abierta temas relacionados con la sexualidad y las relaciones. A lo largo de las cuatro temporadas hemos visto cómo los personajes principales enfrentan diversos desafíos y aprenden valiosas lecciones sobre el amor, el consentimiento y la salud sexual.

De esta manera, la serie ha brindado una plataforma a millones de espectadores para reflexionar y aprender sobre diversos aspectos de la sexualidad y las relaciones humanas promoviendo la apertura, la empatía y la comprensión, muchas veces mostrándolo de la manera más divertida a través de sus tramas. A continuación, presentamos 10 lecciones que hemos aprendido de esta aclamada producción.

La desidealización del sexo

Varios personajes de la serie deben afrontar la pérdida de la virginidad. Netflix

Sex Education nos muestra que el sexo no es como siempre lo vimos en las series y películas sino que también puede ser torpe, especialmente en las primeras veces, y no pasa nada. La pérdida de la virginidad es un tema que se trata en varios momentos de la serie en personajes como Otis (Asa Butterfield) o Lily (Tanya Reynolds), junto a los que vemos que el sexo no tiene por qué ser siempre perfecto ni tampoco tiene que forzarse para que ocurra.

Romper estereotipos de género

Jackson hace frente a los estereotipos propios de la masculinidad. Netflix

La serie desafía los roles de género tradicionales y muestra que todos tenemos el derecho de expresar nuestra sexualidad y nuestras emociones de la manera que nos haga felices. La historia de Jackson (Kedar Williams-Stirling) y su arco evolutivo nos enseña sobre la presión social y la aceptación de uno mismo al enfrentar las expectativas y estereotipos de la masculinidad, llegando en la última temporada incluso a experimentar sexualmente con su punto G.

La importancia de la masturbación

Maeve alienta a Aimee a descubrirse a través de la masturbación. Netflix

Sex Education nos muestra la importancia de conocer nuestro propio cuerpo y explorar nuestra sexualidad de manera segura y saludable. Un ejemplo concreto es cuando Maeve (Emma Mackey) alienta a Aimee (Aimee Lou Wood) a explorar su cuerpo sin sentir vergüenza, algo que ella acaba realizando y conociendo en profundidad, introduciendo también diferentes juguetes eróticos. Esta lección nos enseña que la autoexploración es esencial para comprender nuestras propias necesidades y deseos.

La diversidad sexual

Eric aprende a aceptar su orientación sexual pese a crecer en un entorno conservador. Netflix

La serie presenta personajes con diferentes orientaciones sexuales y nos muestra que todas son válidas y respetables. La historia de Eric (Ncuti Gatwa) nos enseña sobre la aceptación y el amor propio al enfrentar los desafíos de ser un adolescente gay en un entorno conservador, pero también tenemos a Ola (Patricia Allison) o Adam (Connor Swindells) descubriendo y aceptando su bisexualidad, o a Sarah O. (Thaddea Graham) en esta última temporada confesando su asexualidad, entre otras muchas otras.

Consentimiento y límites

La importancia del consentimiento está presente en la serie. Netflix

La ficción nos enseña que el consentimiento es fundamental en cualquier relación sexual, como cuando Aimee establece límites claros con su pareja Steve (Chris Jenks) y se siente empoderada al hacerlo. También Olivia (Simone Ashley) se enfrenta a Malek (Armin Karima) ante la negativa de este a usar condones. Gracias a ellos comprobamos la importancia de respetar los deseos y límites de los demás, así como de comunicar nuestros propios límites de manera clara y directa.

El sexo no tiene edad

La serie también se acerca a la sexualidad de los adultos. Netflix

Sex Education es una serie que trata principalmente la vida de los adolescentes, pero también se acerca a los mayores, a su sexualidad y a sus aprendizajes (que también los tienen). Así, vemos a Jean (Gillian Anderson) sintiéndose irremediablemente atraída por Jakob (Mikael Persbrandt) aunque no se lleve bien con él, y más tarde quitándose su coraza y entregándose a su vulnerabilidad, o a Maureen Groff (Samantha Spiro) quien aprende que nunca es tarde para cambiar su vida y ser feliz tras convivir durante años con unas necesidades sexuales y afectivas que su marido hace tiempo dejó de responder.

Una buena comunicación es fundamental

'Sex Education' resalta la importancia de la comunicación en las parejas. Netflix

En la serie vemos cómo los personajes aprenden a hablar abierta y honestamente sobre sus deseos y preocupaciones sexuales. Cuando ocurre cualquier bloqueo sexual en una pareja en la serie, en seguida descubrimos que es porque una de las partes no ha comunicado lo que siente, como cuando Olivia no se atreve a mostrarle a Malek su cara al tener un orgasmo o cuando Abbi (Anthony Lexa) deja de acostarse con Roman (Felix Mufti) porque odia los gemidos que él hace. Así, esta lección nos muestra que la comunicación es clave para establecer conexiones emocionales y sexuales.

La aceptación y el amor propio

'Sex Education' también da visibilidad a la sexualidad de las personas con discapacidad. Netflix

Una de las enseñanzas más importantes de Sex Education a lo largo de las cuatro temporadas se centra en que el amor y la aceptación de uno mismo son fundamentales para tener relaciones sexuales saludables y satisfactorias. Un ejemplo conmovedor es cuando Adam aprende a aceptarse a sí mismo y a su sexualidad, rompiendo con las expectativas impuestas por la sociedad, o cuando Isaac (George Robinson) le enseña a Maeve lo que le da placer, porque las personas con discapacidad son personas sexuales. Esta lección nos recuerda la importancia de amarnos a nosotros mismos y de no dejar que los prejuicios afecten nuestra autoestima.

