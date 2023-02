Lea Michele responde a las acusaciones de bullying de sus compañeros de 'Glee'

Desde 2020, las acusaciones de racismo, bullying y comportamientos soberbios en el rodaje de Glee no han dejado de proliferar contra la actriz Lea Michele, quien interpretara a Rachel en la ficción. Su papel en la serie de Ryan Murphy parecía estar mucho más conectado con la realidad de lo que parecía, granjeándose enemigos como la desaparecida Naya Rivera, Samantha Ware, Heather Morris, Chris Colfer o Melissa Benoist. Aunque Michelle ya pidió disculpas en el pasado, ahora ha querido reafirmar el giro radical en su vida.

"Creo que estos últimos dos años han sido importantes para todos simplemente para sentarnos y reflexionar. Contacté personalmente con muchos de ellos", ha señalado Lea Michele sobre los conflictos con sus compañeros de Glee. "Pero la cosa más importante fue que todos dimos un paso atrás. Estoy agradecida de tener esta oportunidad de aplicar las cosas que he aprendido en los últimos diez años de forma positiva".

Después de que todo saltara a la luz, su papel como Fanny Brice en la obra de Broadway Funny Girl peligró, pero finalmente conseguía salir adelante con un gran éxito. "Tener esta oportunidad a los 36 años, como esposa y madre, de continuar en este trabajo que llega con tanta presión y una enorme responsabilidad, fue un gran logro para mí. Al final del día, lo más importantes es cómo haces sentir a la gente".

"Las conversaciones que he tenido detrás de las escenas con algunas personas fueron increíblemente curativas y reveladoras para mí. No voy a echar la culpa a ninguna de las cosas por las que he pasado en mi vida, pero tampoco puedes ignorar esas experiencias o negarlas", añade la actriz. "No quiero usar nunca lo que me ha pasado como una excusa para nada, pero es parte de mi camino".

Un pasado que pesa como una losa

En verano de 2020, Samantha Marie Ware, quien fuera Jane Hayward durante la sexta temporada de Glee, acusó de racismo a Lea Michele. "¿Recuerdas cuando hiciste mi primer aparición de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré. ¡Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te 'cagarías en mi peluca'! Entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron plantearme una carrera en Hollywood", señalaba la norteamericana.

A partir de entonces, una serie de informaciones sobre el comportamiento tóxico de Michele en el rodaje de la serie de Ryan Murphy empezó a correr como la pólvora. Heather Morris, la eterna Brittany, confesó que "fue muy desagradable trabajar con Lea Michele", mientras que las peleas y la mala relación con Naya Rivera (fallecida en 2020), quien fuera Santana, también fueron sonadas durante años.

"Todos podemos crecer y cambiar", afirmaba en sus disculpas Lea Michele ese mismo año, antes de añadir que "en unos meses me convertiré en madre y sé que tengo que seguir trabajando para mejorar y responsabilizarme de mis acciones, para así poder ser un ejemplo a seguir para mi hijo y que pueda aprender de mí".

Con el tiempo también nos enterábamos de la depresión que la actriz había sufrido tras la muerte de su compañero en 2013, tanto fuera como dentro de cámaras, Cory Monteith, quien fuera Finn en la serie. Un pasado que no excusa a la actriz, como ella misma afirma, pero que explica muchos de sus comportamientos erráticos. Algunos de sus compañeros de reparto, entre ellos Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Amber Riley o Darren Criss quitaban hierro al asunto, mostrando la importancia de avanzar en la vida.

