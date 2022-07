Lea Michelle no quiso ver el homenaje de 'Glee' a Cory Monteith

Para los fans y el equipo de Glee, la prematura muerte de Cory Monteith fue un golpe terrible. Y para Lea Michele, más que para ninguno de ellos: la actriz no solo tuvo que asumir la muerte de un compañero de reparto, sino también la de su pareja sentimental. Y en circunstancias (una sobredosis de alcohol y heroína) bastante sórdidas.

Durante un concierto de su serie An Evening With Lea Michele, la intérprete de Rachel Berry ha interpretado por primera vez desde 2013 su versión de Make You Feel My Love, una canción de Bob Dylan con la que rindió tributo a Monteith en el episodio-homenaje The Quarterback. Y, si bien la experiencia le ha resultado "salvaje", también le ha permitido rememorar aquel momento tan difícil.

"Ni siquiera recuerdo lo que estaba escuchando por aquel entonces. Nada. Estaba en un agujero", explicó Michele. "Le doy las gracias a [Ryan Murphy] por pedírmelo, porque necesitaba que fuese algo real para mí". Make You Feel My Love, añadió la actriz, era un tema que Cory Monteith y ella solían escuchar durante su relación.

Pese al valor catártico de la experiencia, Lea Michele también admite que no ha visto el episodio conmemorativo de Glee. "Es el único que no he visto, porque creo que, si no lo veo, es como si Finn siguiera ahí en cierto modo. Así que esa canción es muy especial".

