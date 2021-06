Laurie Holden (‘The Walking Dead’) también estará en la tercera temporada de ‘The Boys’

La tercera temporada de The Boys ya está rodándose, lo que no quiere decir que hayan concluido los fichajes para esta exitosa adaptación de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Hasta ahora el intérprete más mediático en ser elegido para unirse a la serie había sido Jensen Ackles, que tras el final de Sobrenatural se reunía con el antiguo showrunner de esta, Eric Kripke, para volver a ponerse a sus órdenes en lo nuevo de Amazon. En los últimos días también han confirmado su participación Miles Gaston Villanueva, Sean Patrick Flanery y Nick Weschler, y ahora Deadline se hace eco de un nuevo y llamativo fichaje.

Se trata de Laurie Holden, a quien conocimos como Andrea en The Walking Dead (y también hemos visto en producciones como The Americans o el film Dragged Across Concrete de S. Craig Zahler). En los nuevos capítulos de The Boys encarnará a Crimson Countess, una superheroína que se inspira en la Bruja Escarlata de Marvel y que ciñéndonos a las viñetas no tendría mucho peso en la historia; originalmente tardaba solo dos números en ser asesinada. No obstante, la adaptación de Kripke siempre se ha tomado bastantes libertades con respecto a la fuente comiquera, y es posible que esto también se aplique a Crimson Countess de forma que Holden tenga algo más que hacer.

Crimson Countess forma parte de Payback, un grupo de superhéroes previo a los Siete que está liderado por Soldier Boy (Ackles), a quien se le podría considerar tanto un siniestro Capitán América como un “Patriota antes de Patriota”. La aparición de este grupo sembrará aún más el caos en una temporada que parte con la promesa de adaptar el célebre “Herogasm”: una orgía entre superhéroes que afianzará aún más la estricta calificación por edades de la que hace gala The Boys a cuenta de sus generosas cantidades de violencia y sexo. Amazon aún no ha puesto fecha de estreno para estos nuevos capítulos.

