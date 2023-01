Las series de Apple TV+ que llegarán en 2023: de lo nuevo de Meryl Streep a 'Ted Lasso' 

Apple TV+ ha presentado la lista de las series que se estrenarán en la plataforma en 2023. La plataforma continúa apostando por algunas ficciones de éxito, con la renovación de Ted Lasso, Truth Be Told, The Afterparty o Swagger. Algunas de las producciones que han enganchado a los espectadores de todo el mundo en los últimos meses y a las que ahora se sumarán otros proyectos esperadísimos, protagonizados por estrellas del calibre de Meryl Streep, Harrison Ford, Eva Green, Vincent Cassel o Jennifer Garner, entre otros.

A continuación, la lista de las series más esperadas de 2023 en Apple TV+

'Truth Be Told' 3T (20 de enero)

'La isla de las formas' (20 de enero)

'Terapia sin filtro' (27 de enero)

'Dear Edward' (3 de febrero)

'Por un mañana mejor' (17 de febrero)

'Eugene Levy, el antiviajero' (24 de febrero)

'Liaison' (24 de febrero)

'Un futuro desafiante' (17 de marzo)

'Mi música country' (24 de marzo)

'Schmigadoon!' 2T (7 de abril)

'The Last Thing He Told Me' (14 de abril)

'Jane' (14 de abril)

'The Afterparty' 2T (28 de abril)

'Ciudad en llamas' (12 de mayo)

'Swagger' 2T (junio de 2023)

'Ted Lasso' 3T (primavera de 2023)

'El premio de tu vida' (primavera de 2023)

Las series nuevas más esperadas

Eugene Levy, el antiviajero

Una nueva serie de viajes presentada y producida por el actor y cómico Eugene Levy (Schitt's Creek), quien visitará algunos lugares como Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, Maldivas, Portugal, Sudáfrica y los Estados Unidos.

Terapia sin filtro

De los creadores de Ted Lasso llega la nueva comedia protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel, quien también actúa como coguionista. La ficción cuenta la historia de un terapeuta en duelo (Segel), que empieza a romper las reglas y decirles a sus pacientes lo que piensa, dejando toda ética atrás.

Liaison

Thriller protagonizado por Vincent Cassel (Cisne negro) yEva Green (Penny Dreadful), que supone la primera serie original de Apple en francés e inglés. Liaison explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro, entremezclando la acción con una trama impredecible de espionaje, intrigas políticas y grandes pasiones.

'Liaison' Apple TV+

Un futuro desafiante

En un futuro cercano en el que los efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana, ocho historias entrelazadas explorarán las íntimas y evolucionarias decisiones que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente. Una serie que cuenta con un reparto de lujo compuesto de nombres como Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Marion Cotillard o Tobey Maguire, entre otros.

'Un futuro desafiante' Apple TV+

The Last Thing He Told Me

Protagonizada y producida por Jennifer Garner, esta serie adapta la novela homónima de Laura Dave. The Last Thing He Told Me narra la historia de una mujer que debe forjar una relación con su hijastra de 16 años para poder descubrir por qué su marido ha desaparecido misteriosamente. La serie también cuenta con Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults y John Harlan Kim.

'The Last Thing He Told Me' Apple TV+

