Se acabó 'Curb Your Enthusiasm': la serie de Larry David terminará definitivamente en su temporada 12

Larry David (Curb Your Enthusiasm) se convirtió en la serie más longeva de la parrilla de HBO cuando tuvo una temporada número 11. Entonces llegó a rodarse un final donde moría el protagonista (interpretado por el cómico llamado asimismo Larry David), pero a última hora se descartó y los responsables optaron por hacer más capítulos. Larry David ha logrado mantenerse en antena gracias a una política de puertas abiertas en HBO, que le ha permitido al creador y protagonista hacer pausas entre temporadas y lanzar capítulos con cierta irregularidad. Así pasó que entre la octava temporada y la novena transcurrieron seis años.

Larry David lleva interpretándose a sí mismo (o a una versión exagerada de él) durante casi 25 años, en distintos espectáculos que han tenido como buque insignia Curb Your Enthusiasm. Una serie muy aclamada, que ha recibido 5 nominaciones al Globo de Oro y 51 al Emmy, y a la que parecía que nunca se le acabaría el fuelle. Pero el momento ha llegado. HBO, según Hollywood Reporter, ha confirmado que la temporada 12 de Larry David será la última. El 4 de febrero empezará a estrenar sus diez episodios finales en HBO, con una dosis semanal cada domingo.

“Ahora que la serie llega a su fin, tendré la oportunidad de despojarme por fin de este personaje de Larry David y convertirme en la persona que Dios quiso que fuera: el ser humano reflexivo, amable, cariñoso y considerado que era hasta que me descarrilé interpretando a este personaje maligno”, ha declarado el cómico con su sentido del humor habitual. “Y así, Larry David, me despido de ti. No echaremos de menos tu misantropía. Y para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo en Médicos sin Fronteras”. La temporada 12 incorporará al reparto a Vince Vaughn y Tracey Ullman.

“Es difícil decir adiós a una serie tan innovadora, divertida e icónica como Larry David, que ha dejado tal huella en la televisión y en la comedia”, ha declarado por su parte Casey Bloys, responsable de contenidos de HBO, luego de que mientras se rodaban las nuevas entregas la compañía dejara caer que a Larry David le quedaba poco tiempo de vida. La serie ha sido conocida durante su extensa andadura por rodar sin guion definido, entregándose a las improvisaciones de sus intérpretes y en particular al ingenio cáustico de David, que ya empezara a abrillantar cuando cambió la sitcom estadounidense con Seinfeld.

HBO se despide así de una de sus series más representativas, anunciándolo el mismo año que dijo adiós a Succession y Barry además de cancelar Tiempo de victoria y The Idol. En paralelo al comunicado y el anuncio del estreno, también ha publicado un póster oficial.

Póster de 'Larry David'

