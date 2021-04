La serie spin-off de ‘The Batman’ se centrará en James Gordon

Por si los dos Batman que van a aparecer en The Flash no fueran suficientes (encarnados por Ben Affleck y el recién confirmado Michael Keaton), Warner Bros. ya ultima los preparativos para The Batman, el film que inicialmente iba a dirigir y protagonizar Affleck pero que al final cayó en manos de Matt Reeves. Con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne, The Batman finalizó hace pocas semanas su convulso rodaje, y hasta que se estrene el próximo 4 de marzo de 2022 todavía hay tiempo para que se desarrolle la serie spin-off que el estudio anunció en su momento que acompañaría al film de Reeves. Una serie que aún no tiene título, pero de la que se van aclarando cosas.

El spin-off televisivo de The Batman se estrenaría en HBO Max (servicio de streaming del que aún no tenemos noticia en España), y la idea inicial es que sirva como precuela de la película protagonizada por Pattinson. Tras el anuncio de que se centraría en el cuerpo de policía de Gotham, muchos fans teorizaron con que el principal referente de la serie sería Gotham Central, célebre arco de los cómics publicado por Ed Brubaker y Greg Rucka en 2002. Durante una entrevista en Fatman Beyond (podcast regentado por Kevin Smith y Matt Bernadin), el propio Brubaker lo ha desmentido sin embargo, asegurando que el estudio quiere plantar distancia con su obra.

En el mismo podcast Brubaker también aprovechó para criticar a Marvel en tanto al escaso beneficio que está sacando de Falcon y el Soldado de Invierno (pese a ser el creador de este último personaje), y aclaró las circunstancias en las que se está gestando el spin-off. “Pensé ‘tal vez hagan Gotham Central esta vez’ y me puse en contacto con un productor que trabaja para Matt Reeves. Me dijo ‘no, esto no es Gotham Central, se están asegurando de no llamarla así y será más bien un spin-off de la película. Es como la serie de James Gordon”.

Dentro del film de Reeves, el aliado de Batman procedente de la policía está interpretado por Jeffrey Wright, luego de que el personaje haya tenido los rasgos de Gary Oldman o J.K. Simmons. Aunque Wright no ha confirmado su vinculación con el Universo DC más allá de The Batman, esto significaría que es el gran protagonista de la serie, a cargo de narrar sus años combatiendo el crimen previos a la aparición del Caballero Oscuro. El spin-off aún no tiene título, pero fue confirmado hace algunos meses que su showrunner (luego de la marcha de Terence Winter, guionista de Boardwalk Empire) sería Joe Barton. “No hay polis buenos”, escribió enigmáticamente cuando se confirmó el anuncio.

Por supuesto, el hecho de que la precuela de The Batman tenga a Gordon como protagonista implicaría algo de confusión frente a la serie Gotham (ya concluida), que precisamente partía de ese planteamiento con Benjamin McKenzie en el papel del policía. Está por ver cómo la nueva Gotham consigue distanciarse de ella, una vez se estrene en una fecha por especificar.