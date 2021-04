¡Confirmado! Michael Keaton será Batman en 'The Flash'

Michael Keaton será Batman en la película The Flash. Los rumores sobre su aparición habían sonado estos últimos meses, aunque la pandemia actual había dejado en el aire esta cuestión. Finalmente, Andy Muschietti (It, Mama) contará con el actor para el nuevo filme de DC.

Keaton se pronunciaba sobre su posible fichaje para la película de DC hace unos meses, más preocupado por la cuestión de la Covid, que por su posible llegada al reparto. "Para ser honesto, ¿sabéis que es lo que más me preocupa? La Covid. Estoy preocupado. Estoy más atento a la situación de la Covid en Reino Unido que a cualquier otra cosa". Keaton apareció por primera vez en Batman de 1989 de Tim Burton, posteriormente también aparecería en la secuela Batman Vuelve de 1992. Sin embargo, este decidió abandonar el siguiente título Batman Forever (1995) tras la salida de Burton y la llegada de Joel Schumacher.

No ha sido el único en confirmar su llegada. Muschietti también contará para The Flash con el compositor Benjamin Wallfisch, con el que también había colaborado con anterioridad en las dos películas de It. Este también ha estado detrás de la banda sonora de algunos filmes recientes como ¡Shazam!, El hombre invisible o Blade Runner 2049.

El rodaje del filme protagonizado por Ezra Miller ya ha comenzado, por lo que Muschietti compartía en sus redes sociales un primer vistazo al logo del superhéroe, que regresaba de nuevo estos días en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Además, The Flash también contará con el Batman de Ben Affleck y con Maribel Verdú como la madre de Barry Allen.