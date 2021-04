La serie sobre el rodaje de ‘El Padrino’ ficha a Dexter Fletcher (‘Rocketman’) como director

Siguiendo la estela del Mank de David Fincher, la industria ha depositado su atención en otro clásico del Séptimo Arte para profundizar en los detalles de su creación. Es el caso de El Padrino, que en pocos meses ha motivado hasta dos producciones bastante ambiciosas: una es Francis and the Godfather, film dirigido por Barry Levinson donde Oscar Isaac encarnaría al cineasta Francis Ford Coppola y Jake Gyllenhaal al productor Robert Evans. La otra es una serie, y está atravesando ciertos problemas a cuenta del actor que había elegido para encarnar a su protagonista, pues este no era otro que Armie Hammer.

El protagonista de Call Me By Your Name fue el blanco de una inquietante controversia a cuenta de su supuesto canibalismo, que en primera instancia condujo a que abandonara la producción de The Offer (tal es el título de la serie, destinada a Paramoun+). Actualmente Hammer ha sido acusado de violación y está siendo investigado por el departamento de policía de Los Ángeles, mientras The Offer tiene que seguir su curso y buscar a alguien para sustituirle. Según recoge The Hollywood Reporter aún no lo ha encontrado, pero a cambio ya tiene director para encargarse del piloto y de un número de episodios sin especificar.

Este no es otro que Dexter Fletcher, cineasta británico que alcanzó un gran renombre en años recientes al encadenar la sustitución de Bryan Singer al frente de la megataquillera Bohemian Rhapsody (finalmente no aparecería en los créditos) con un biopic de Elton John muy aplaudido por la crítica, Rocketman. Antes de aceptar su puesto en The Offer, de hecho, Fletcher ya ha sido vinculado a Renfield (spin-off de Drácula centrado en su esbirro y destinado al Dark Universe de Universal) y a Sherlock Holmes 3, con Robert Downey Jr. y Jude Law repitiendo en sus papeles.

Dado que hace mucho que no tenemos novedades de ninguno de los dos proyectos, no es descabellado que Fletcher le dé prioridad a The Offer, cuyos diez capítulos ya han recibido luz verde por parte de Paramount. Con Michael Tolkin (Fuga en Dannemora) en calidad de showrunner, The Offer aborda la gestación de El Padrino desde la perspectiva de Al Ruddy, productor que antes del aclamado film de Coppola había estado a cargo de comedias y una serie de cierto éxito en los 60, Los héroes de Hogan. Hammer iba a haber encarnado a Ruddy, pero la serie anda ahora mismo a la búsqueda de un sustituto.

El plan es que el rodaje comience en Los Ángeles tan pronto como se complete el reparto. Dado lo poco avanzado del proyecto, aún no se ha tanteado una fecha de estreno en Paramount+.