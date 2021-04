La serie precuela de ‘John Wick’ se centrará en el personaje de Ian McShane durante su juventud

La saga John Wick ha alcanzado el éxito suficiente no solo para trascender su condición de trilogía (estando en marcha una cuarta entrega con estreno fijado para el 27 de mayo de 2022) sino también para expandirse a otros medios. La cuarta entrega fue anunciada más o menos a la vez que una serie ambientada en su universo, por título The Continental, y de la cual no habíamos tenido detalles más allá de la vinculación de Chad Stahelski, director de las tres películas estrenadas. Gracias al título sabíamos que la serie se centraría en el hotel regentado por Winston (Ian McShane) bajo cuyo techo los asesinos han de deponer las armas, ¿pero qué relación tendría con la trama vista hasta ahora?

Kevin Beggs, en una reciente entrevista con Deadline, lo ha desvelado por fin. Se trata de un ejecutivo de Lionsgate TV que ejerce de principal responsable para próximos formatos de la compañía, entre los que destaca flamantemente The Continental. Supondría una precuela de la saga John Wick, explorando “los orígenes del Continental” y estando protagonizado por una versión más joven de Winston (lo que significaría que McShane no retomaría su papel). “En The Continental seguiremos al joven Winston y cómo llegó a encontrar su camino en este hotel que conocimos en la franquicia cuarenta años después”, explicó.

Beggs también desveló que The Continental tendría un formato similar al del Sherlock de la BBC, con una primera temporada compuesta por tres episodios de hora y media de duración. “Ese es el escenario, no voy a desvelar nada más, pero Starz está volcada con el proyecto y está siendo de mucha ayuda”, prosigue. “Y la forma en que hemos enfocado esta primera temporada es como tres eventos esencialmente de 90 minutos, lo que podría entenderse como una serie limitada o una serie de eventos limitados”. Así las cosas, The Continental se ambientará en los años 70 en Nueva York, durante “una huelga de basuras que ha amontonado porquería en las calles, con la mafia metiéndose en el negocio”.

En efecto la ambientación recuerda poderosamente a Joker (y, en menor medida, a Cruella), existiendo la posibilidad de que ahora sea el joven Winston quien atraviese su propio descenso a los infiernos. Por el momento no hay ningún actor vinculado al papel, y se ha aclarado que Keanu Reeves no participará como actor en la serie (la cronología no lo permite), pero sí como productor ejecutivo en compañía de Stahelski. Ambos, según declara Beggs, han “leído todos los borradores y son partidarios entusiastas de expandir este universo”.

The Continental aún no tiene fecha de estreno en Starz, de forma que probablemente veremos antes John Wick 4.