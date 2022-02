La serie del Pingüino de Colin Farrell será como ‘Scarface’, según el productor de ‘The Batman’

Desde el estreno en 1932 de Scarface, el terror del hampa, dirigida por Howard Hawks, el ascenso y caída de Tony Camonte (Paul Muni) se ha convertido en un estándar para los dramas criminales. Ya lo era cuando Brian De Palma hizo un remake en los 80 (El precio del poder, con Al Pacino) consiguiendo un título tanto o más popular que el clásico de Hawks, y nunca ha dejado de ser un referente para ahondar en la historia de grandes criminales de ficción. El último en unirse a esta infausta dinastía es Oswald Cobblepot, más conocido como el Pingüino, a quien originalmente conocimos en el cine con los rasgos de Danny DeVito.

El Pingüino saltó del cómic a la pantalla en Batman vuelve de Tim Burton, y será interpretado por Colin Farrell en la inminente The Batman de Matt Reeves. Este 4 de marzo se estrena la nueva aventura del murciélago de Gotham, ahora Robert Pattinson, y esta servirá de presentación para el nuevo Cobblepot aunque, según ya ha revelado Farrell, su aparición no pasa de “cinco o seis escenas”. Esto se debe a que ya está planeada una historia donde el Pingüino tenga más protagonismo, en función a una serie spin-off destinada a HBO Max que, según el productor de The Batman Dylan Clark, toma Scarface como principal referente.

“Estamos haciendo la serie de Colin como si fuera el ascenso del personaje al poder, casi como la historia de Scarface”, cuenta Clark para SFX Magazine. “Es emocionante hacer una historia independiente, pero que habla del personaje y la película, para que luego revises la película y digas ‘ah, percibo toda esa historia de fondo, esa línea se refiere a esto’”. La serie dedicada al Pingüino aún tiene por delante un largo proceso de preparación, pero está lo bastante avanzado como para que Farrell dé más detalles en Entertainment Weekly. Otro dato más allá del influjo de Scarface: la serie será una precuela y una secuela de The Batman al mismo tiempo, estilo Better Call Saul frente a Breaking Bad.

“Tenemos que explorar lo que le convirtió en el hombre que es. También continuará donde terminó la película, creo”, explicó Farrell. “Retomará la historia un poco después del final de la película. Haremos una especie de giro a la izquierda hacia el mundo de Oswald Cobblepot, y cómo empieza a soñar con llenar un posible vacío de poder”. Sobre el villano, dice. “Es un personaje adorable, encantador, con vulnerabilidades. Su propensión a la violencia y su capacidad para usarla es evidente, pero también que tiene puntos débiles. Todos los tenemos. Y poder indagar en ello, escarbar en ello, será divertido”.

Además de El Pingüino (llamémosla así provisionalmente) hay en preparación otra serie de The Batman, aunque a esta le esté costando hacer más pie luego de la marca de Terence Winter como showrunner. Si El Pingüino ahonda en las enemistades de Batman, la otra lo hace en sus aliados: la policía de Gotham, que focalizaría la serie a través del James Gordon que interpreta Jeffrey Wright. Todo dentro de un plan de la entente Warner/DC para que HBO Max se convierta en el hogar de series que enriquezcan la continuidad de su universo cinematográfico, como ya ha hecho El Pacificador de James Gunn y seguirá haciendo a través de la segunda temporada por la que acaba de ser renovada.

