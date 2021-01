La segunda mitad de ‘Bruja Escarlata y Visión’ tiene su propio tráiler (y está lleno de spoilers)

En sus inicios, Bruja Escarlata y Visión supuso todo un desafío para los fans del MCU, entregando una sucesión de capítulos que encontraba a los personajes de Elizabeth Olsen y Paul Bettany en una situación de lo más extraña. Wanda y Visión eran de repente los protagonistas de una sitcom estadounidense (con risas enlatadas y todo) que periódicamente iba cambiando de época, y no tuvimos la menor información de qué había ocurrido hasta el cuarto episodio, estrenado el pasado viernes. En él se resolvieron algunas dudas (quizá demasiadas), desembocando en la sensación de que los capítulos que quedan de Bruja Escarlata y Visión serán mucho más inquietantes y dramáticos.

Al fin y al cabo, y gracias a adoptar el punto de vista de Monica Rambeau (Teyonah Parris) supimos en el último episodio que Wanda es parcialmente responsable de esa extraña trampa en la que se encuentran ella y Visión, y que responde al nombre de Westview. De cara a los cinco episodios que quedan por estrenarse en Disney+, Marvel ha lanzado un nuevo tráiler donde se vislumbran más respuestas, y qué podría ocurrir en el resto de la serie. Supone un buen complemento para las revelaciones que se sucedieron en el cuarto episodio, aunque no es descabellado que alguien piense que el MCU está enseñando demasiadas cartas y demasiado rápido.

En el nuevo tráiler, así, vemos cómo Visión va poco a poco entendiendo que algo no marcha bien en Westview, llegando a intentar escapar y teniendo flashbacks de cómo, en el mundo real, fue asesinado por Thanos. También se intuye cómo evolucionará el formato sitcom, con Olsen haciendo una confesión a cámara al más puro estilo Modern Family. Así como una fiesta de disfraces a la que Visión asiste con su uniforme de los cómics, y en la que sabemos que está acompañado de Wanda con una indumentaria similar gracias a anteriores avances. El próximo episodio de Bruja Escarlata y Visión se estrena este viernes 5 de febrero.

No hay que olvidar, por otra parte, que la serie desarrollada por Jac Schaeffer servirá de enlace a una próxima película, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde ya está confirmada la participación de Elizabeth Olsen. Ateniéndonos a la llegada de este film (que se estrenaría el 25 de marzo de 2022), es fácil suponer que los próximos episodios de Bruja Escarlata y Visión nos darán alguna que otra pista sobre la existencia de los multiversos, y la relación de Wanda con esta. Puedes ver el nuevo avance bajo estas líneas: