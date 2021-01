'Bruja Escarlata y Visión' 1x04: Todo tiene una explicación

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL EPISODIO 4 DE 'BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN']

Bruja Escarlata y Visión ha regresado a Disney+ con su cuarto episodio, que ha dejado de lado la sitcom para explicarnos qué es lo que pasa en Westview. El capítulo arranca con (ahora sí) Monica Rambeau (Teyonah Parris) regresando a la vida tras haber estado desaparecida durante cinco años por el chasquido de Thanos (Josh Brolin) en Vengadores: Infinity War. Despierta en un cuarto de hospital. Desesperada, busca a su madre, Maria Rambeau (Lashana Lynch), mientras, a su alrededor, la gente reaparece en medio del caos.

Es entonces cuando da con la doctora deMaria, la mejor amiga de Carol Danvers (Brie Larson) en Capitana Marvel, y esta le confirma que su madre murió hace tres años. Se le reprodujo el cáncer durante el tiempo que Monica estuvo ausente.

Una vez termina la cabecera de Marvel, nos trasladamos a la sede de S.W.O.R.D., división de observación y respuesta de armas sentientes. "El 'lapso' trae de vuelta a los seres queridos", leemos en las pantallas de la entrada principal. Nos situamos poco después del regreso de los desaparecidos con el chasquido, tres semanas para ser exactos.

Darcy Lewis (Kat Dennings)

La "capitana" Monica Rambeau se topa con el director Tyler Hayward (Josh Stamberg), que le explica que la organización se ha centrado en los últimos años en robótica o nanotecnología. "El mundo no es como lo dejaste. Ahora el espacio está lleno de amenazas inesperadas". En la charla, también descubrimos que Maria Rambeau creó S.W.O.R.D. y que Hayward la sustituyó al frente del lugar tras su muerte, ante la ausencia de Monica.

El director habla a Monica sobre algo que tiene preocupado al FBI: un caso de desaparecidos en Nueva Jersey. La organización los está ayudando con sus drones de vigilancia, pero quiere que Monica, relegada a misiones terrestres por orden de su madre, vaya a supervisar lo que pasa. El lugar de Nueva Jersey en cuestión es, efectivamente, Westview.

La desaparición de un pueblo

Nada más aparcar a las afueras de lo que parece un pueblo fantasma atravesado por una calle, Monica se encuentra con el agente del FBI Jimmy Woo (Randall Park), que te sonará por Ant-Man. Este, con ayuda de la policía local, ha descubierto que nadie del pueblo, con una población de 3892, está localizable y todos en las inmediaciones se han olvidado de la existencia de la localidad.

Monica decide usar un dron con forma de helicóptero de juguete para intentar colarse en Westview, ese mismo que Wanda (Elizabeth Olsen) se encuentra en el episodio 2. Gracias al artilugio, se dan cuenta del campo de energía que oculta lo que está pasando en el lugar. Al poner su mano sobre la barrera, la capitana Rambeau es engullida por el campo y así es como llega al capítulo 2 de la serie, en el que la conocemos haciéndose pasar por Geraldine.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Jimmy Woo (Randall Park)

24 horas más tarde, nos reencontramos con otra vieja conocida: la astrofísica Darcy Lewis (Kat Dennings), a la que vimos en Thor, y que trata de ayudar a S.W.O.R.D. a descubrir a qué se enfrentan. Para cuando ella llega a los alrededores de Westview, hay una base llena de carpas y furgonetas que rodea el campo de energía, como vimos al final del episodio 3.

Lewis no tarda en captar una gran cantidad de radiación y una transmisión que se cuela entre las ondas. A través de una tele vieja, consigue sintonizar la sitcom de Wanda y Visión (Paul Bettany) en los 50 (aquella mano que espiaba a los protagonistas en el piloto era suya). Mientras, S.W.O.R.D. decide enviar a Westview a un agente cubierto con un traje protector. ¿Cómo? Por las alcantarillas.

La anomalía Westview

Poco a poco, Lewis va identificando a los vecinos que hemos ido viendo en Westview: "Señor y señora Hart, interpretados por Todd y Sharon Davis". "Abhilash Tandon es Norm". "Harold Copter es Jones". "Isabel Matsueida como Beverly". "John Collins como Herb". Y, de repente, ve a Monica en los 60.

A la espera de saber qué pasa con Rambeau en esa realidad alternativa, Lewis y Woo se proponer hablar con Wanda a través de una radio que han visto en la sitcom: "¿Wanda? ¿Wanda? Wanda. ¿Quién te está haciendo esto, Wanda?". Es Woo el que se cuela por la radio durante el capítulo 2, en la reunión vecinal para preparar el programa de talentos. Otro misterio resuelto.

Fotograma del episodio 4 de 'Bruja Escarlata y Visión'

Entre tanto, S.W.O.R.D. pierde el contacto con el agente que han enviado por las alcantarillas. Este consigue llegar a la superficie, pero Wanda se deshace de él (episodio 2). Mientras, Lewis y Woo siguen la nueva vida de Wanda y Visión, ya en los 70 y con mellizos.

A diferencia de ellos, nosotros sí que llegamos a presenciar cómo Wanda expulsa a 'Geraldine' de Westview. "¿Cómo sabías lo de Ultrón?", le pregunta la protagonista a su vecina. "No eres mi vecina. Y, desde luego, no eres mi amiga. Eres una desconocida y una forastera. Y ahora mismo eres una intrusa", le dice la bruja, amenazante con las manos cargadas de poder. "Y quiero que te vayas", remata con frialdad, lanzándola a través de varias paredes, fuera del pueblo.

Cabos sueltos

Volvemos al final del episodio 3, con Wanda diciendo a Visión que Geraldine se ha ido a casa, aunque esta vez la protagonista ve a su marido agrisado, sin la gema de la mente, como cuando falleció en Infinity War. "No tenemos por qué quedarnos aquí", le dice él, ya recuperando su color violeta. "Podemos ir donde queramos". "No, no podemos. Estas es nuestra casa", responde la brujita. ¿Estás segura?", pregunta Visión. "No te preocupes, cariño. Lo tengo todo bajo control", sentencia ella. Fuera del campo de energía, Monica confirma nuestras sospechas: "Es Wanda. Todo es obra de Wanda".

Monica Rambeau (Teyonah Parris)

Así pues, el cuarto episodio, que se aleja del formato de sitcom y deviene casi en un thriller policíaco, explica el sinsentido de los tres primeros capítulos. Ahora sabemos que Westview es una invención de Wanda (probablemente por el duelo tras la muerte de Visión), y que los vecinos que la acompañan son habitantes del pueblo que nadie recuerda. Por otro lado, Monica es una agente de S.W.O.R.D. que trata de resolver este misterio.

El único cabo suelto que ha dejado esta trama tiene que ver con Agnes (Kathryn Hahn). La mejor amiga de Wanda en su sitcom no está entre las personas cuya identidad real van desvelando Lewis y Woo, lo que confirmaría que se trata de la todopoderosa bruja marvelita Agatha Harkness.Mentora de la protagonista en los cómics, este personaje, lejos de ser otro vecino atrapado en la trampa que es Westview, podría haber ayudado a Wanda a crear esta fantasía. Tendremos que esperar a una nueva década de sitcom para averiguarlo.