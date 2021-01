¿La resurrección de Quibi? Roku estrenará gratis las series que se han quedado sin plataforma

Ha sido un año muy intenso para el mercado del streaming. Gracias a la pandemia, las principales plataformas han experimentado un histórico aumento en sus suscripciones, volcando la práctica totalidad de la exhibición audiovisual hacia el consumo doméstico (ya sea con Disney anunciado que este era ahora su prioridad, o con Warner anunciando modelos híbridos). Pero entre todos estos triunfos destaca el caso de Quibi, plataforma de nuevo cuño... debido a su estrepitoso fracaso: apenas llevaba seis meses en funcionamiento cuando, el pasado mes de octubre, se anunció que echaba el cierre.

Quedaba entonces la duda de qué ocurriría con los contenidos de esta plataforma; tanto los ya incorporados al catálogo como los que estaban a punto de hacerlo cuando se consumó la clausura. Pregunta de la que ya tenemos respuesta aunque, como ya ocurriera con la fatídica andadura de Quibi (limitada al terreno estadounidense y a Canadá), no podamos servirnos de ella en España de ningún modo: las series y programas del servicio cofundado por Jeffrey Katzenberg irán a parar a The Roku Channel, central de entretenimiento de Roku que cuenta con 61.2 millones de usuarios en EE.UU., Canadá y Reino Unido, pero que no se encuentra implantada en ningún otro país.

Roku, compañía dedicada sobre todo a la fabricación de dispositivos electrónicos, se ha hecho así con los derechos globales de toda la producción de Quibi, según ha confirmado el propio Katzenberg. Una remesa que podrá ser vista de forma gratuita con publicidad y que incluye tanto los programas ya estrenados (Most Dangerous Game o 50 States of Fright, coproducida por Sam Raimi) como los que aún estaban por estrenar. Es el caso de Spielberg’s After Dark, serie de terror antológica que produjo nada menos que Steven Spielberg con una idea muy curiosa en mente: que solo pudiera ser vista una vez de noche.

Las producciones Quibi tenían además otros condicionantes, como su escueta duración o el formato vertical, debido a que solo podían ser vistas desde dispositivos móviles. Unas características que no han sido lo suficientemente atractivas para el público, habiendo precipitado su fracaso, y que no serán respetadas a su desembarco en Roku, contando con el formato habitual. Además de la citada Spielberg’s After Dark, otras producciones que llegarán a Roku Channel en los próximos meses son la comedia The Now, de Peter Farrelly, y el documental Slugfest, que producido por los hermanos Russo (y narrado por Kevin Smith) examina cómo la rivalidad Marvel-DC moduló el mercado del cómic.