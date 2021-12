La reacción de George R.R. Martin al montaje preliminar de 'La casa del dragón': “Es oscuro, poderoso, visceral...”

Poniente continúa aumentando su universo con la llegada de la precuela La casa del dragón (House of de dragon), la nueva serie del universo Juego de tronos. Mientras HBO Max prepara su desembarco para 2022, la plataforma ha contado con un primer espectador de lujo: George R. R. Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego.

El escritor estadounidense detrás de la creación de todas estas tramas reaccionaba a través de su blog. "Estoy esperando La casa del dragón ansiosamente, por si sirve de algo. Vale, no soy objetivo", advertía al comienzo del texto compartido. "He visto el montaje preliminar del primer episodio y me encantó. Es ocuro, es poderoso, es visceral... tal y como me gusta la fantasía épica".

Parece que el viaje al pasado de la Casa Targaryen ha convencido a George R.R. Martin, quien no duda en elogiar a los actores, entre los que encontramos a Matt Smith, Olivia Cooke y Paddy Considine. "Ryan y Miguel [los showrunners] han hecho un trabajo sorprendente, y el reparto... al igual que con Juego de tronos la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que te enamorarás de muchos de ellos".

Esta precuela de Juego de tronos nos trasladará 200 años antes de lo ocurrido en la serie basada en las novelas y se centrará en la casa Targaryen, los antepasados de Daenerys y la poderosa dinastía que gobernó Los Siete Reinos. "Creo que los Targaryen están en muy buenas manos. Adelanto de lejos que no creo que os sintáis decepcionados". Esperemos que las palabras de R. R. Martin sean finalmente ciertas.

