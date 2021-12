'La casa del Dragón', 'Harry Potter', 'Euphoria': HBO Max saca pecho con sus estrenos de 2022

Todas las series que te engancharán el año que viene en menos de dos minutos. HBO Max ha lanzado un vídeo donde adelanta sus grandes estrenos previstos para 2022, incluyendo nuevas imágenes de algunos de los títulos más esperados, como la precuela de Juego de tronos, el especial que reunirá a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint dos décadas después de Harry Potter y la piedra filosofal, la serie de El Pacificador de John Cena o las nuevas temporadas de Euphoria o Raised by Wolves.

A continuación puedes ver el vídeo, que también incluye las primeras imágenes de la cuarta temporada de Westworld, la segunda de Euphoria, la tercera de Barry, la tercera de La materia oscura, la segunda de Hacks o la segunda de The Flight Attendant, entre otras.

Entre los nuevos estrenos de HBO Max destacan títulos como La edad dorada [estreno el 24 de enero], la nueva serie de época creada por Julian Fellowes (Downton Abbey) con un reparto encabezado por Christine Baranski, Cynthia Nixon, Amanda Peet y Carrie Coon; o Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty [estreno en marzo], la miniserie de Adam McKay sobre el equipo de Los Angeles Lakers en la década de los ochenta.

Por supuesto, no hay que olvidar La casa del Dragón, la precuela de Juego de tronos centrada en la dinastía Targaryen que cuenta con Olivia Cooke, Matt Smith, Paddy Considine, Emma D'Arcy y Rhys Ifans como caras visibles. Ah, sí, y dragones. Muchos dragones.

En el apartado de las miniseries, habrá que prestar mucha atención a We Own This City, el nuevo policiaco en Baltimore de David Simon y George Pelecanos, los creadores de The Wire; y a The White House Plumbers, sobre el escándalo Watergate con Woody Harrelson, Justin Theroux y Lena Headey. Por último, entonemos un sonoro "¡Arrrrr!" ante las primeras imágenes de Our Flag Means Death, la nueva comedia pirata de Taika Waititi.

