La película de ‘Peaky Blinders’ empezará a rodarse en 2023

Desde 2014 Peaky Blinders no ha dejado de sumar seguidores, encandilados por el carisma asesino de la familia Shelby y los intentos de mantener a toda costa su imperio criminal. Una vez dio el salto a Netflix (donde actualmente están disponibles sus cinco temporadas) el fenómenos se solidificó, pero todo lo bueno se acaba y el plan de su creador Steven Knight es que la serie alcance su fin con la sexta entrega, ahora mismo en preparación. No se tratará sin embargo del final definitivo de la historia, pues Knight ya anunció en su momento que este sería alcanzado a través de una película que aún no tiene distribuidora, pero sí un plan de producción del que ya se han dado los primeros detalles.

Según recoge Variety, Knight ha asistido recientemente al BFI London Film Festival, donde ha anunciado que la posproducción de la sexta y última temporada de Peaky Blinders está a punto de terminar, y que acto seguido se pondrá con el largometraje. “Luego escribiré la película, que se ambientará y rodará en Birmingham. Y ese será probablemente el final del camino de Peaky Blinders tal y como lo conocemos”. Los nuevos episodios de Peaky Blinders se esperan de este modo para la primavera de 2022, mientras que el film sucesivo empezará a rodarse en 2023. Una vez concluya su preparación (y encuentre una ventana de exhibición, ya sea en cines o en la plataforma de streaming correspondiente), Knight no está muy seguro de en qué centrará su carrera.

El showrunner de Peaky Blinders ya ha dejado caer en otras ocasiones que la película tampoco será el final definitivo de la saga, puesto que hay intención de poner en pie todo un universo audiovisual a partir de “series relacionadas”. Así es como las llama Knight (asegura que la palabra 'spin-off' no le gusta), si bien también ha declarado que no puede garantizar que él vaya a ponerse al frente de estos derivados, prefiriendo “pasar el testigo” mientras se centra en otros proyectos. Sea como sea, el final de Peaky Blinders ya está más que programado, y los fans han de irse preparando para despedirse de los Shelby.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.