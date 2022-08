La escena más incómoda de Scott Patterson en ‘Las chicas Gilmore’: “Me trataron como un objeto”

Durante los siete años de emisión de Las chicas Gilmore, Scott Patterson interpretó al personaje de Luke Danes, quien se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores. 15 años después del final de la serie, el actor ha querido denunciar públicamente uno de los peores momentos que vivió en el rodaje, en el que se sintió utilizado como un objeto.

La secuencia en cuestión sucedía durante la tercera temporada, en un momento en el que Sookie (Melissa McCarthy) posaba accidentalmente su mano en el culo de Luke y esto daba lugar a una conversación. "No me hizo sentir cómodo del todo. Me sentí avergonzado, realmente. Es exasperante ser tratado de esa forma, porque estás siendo tratado como un objeto", señalaba recientemente Patenson.

"Es perturbador y repugnante, y tuve que soportarlo durante toda la escena y en muchas tomas. Todo era sobre el culo, el culo, el culo...", añade el actor sobre este momento, que, sin embargo, no quedó ahí. "Cuando no estábamos rodando y estábamos sentados, la gente todavía estaba hablando sobre el culo. Fue el momento más perturbador que he vivido en el set de rodaje, no podía esperar para que el día terminara".

Una crítica abierta hacia un instante en el que fue tratado como un trozo de carne y que invita a un diálogo sobre cómo se puede evitar esto en las producciones, independientemente de la identidad sexual del protagonista. "Es tan repugnante que las mujeres cosifiquen a las hombres, como lo es que los hombres cosifiquen a las mujeres. Es tan dañino".

Sin embargo, el actor solo tiene buenas palabras para una serie que le dio tanto y que supuso un gran trabajo para él, pero sí que siempre le quedó la espinita de hablar sobre este asunto. "Solo porque fuera 2003 no significa que estuviera bien. Nunca está bien. Y nunca dije nada, así que me enfadé conmigo mismo por no haber dicho nada". Nunca es tarde para criticar los malos comportamientos en el set de rodaje.

