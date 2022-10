'La casa del dragón' y otras series de fantasía medieval que puedes ver en Netflix, Amazon Prime, HBO y otras plataformas

En los años 80, el cine exploró la mejor fantasía medieval a través de películas como Excalibur (1981), La princesa prometida (1987) o Willow (1988), que demostraron el amor del público por este subgénero de la fantasía y coincidieron en el tiempo con el boom ocasionado por el juego de rol Dragones y mazmorras. Un ambiente propicio para la explotación de esta temática en seriales, que, generaciones después, encontraron su punto álgido con ficciones como Juego de tronos (2011- 2019), transformando finalmente este subgénero en mainstream.

Ahora, los nuevos récords de audiencia de La casa del dragón y El señor de los anillos: Los anillos de poder han reiterado el amor del público hacia este subgénero, que continúa muy ligado a sus orígenes en la literatura y triunfa más que nunca a través de las plataformas. A continuación, 14 series de fantasía medieval de las que puedes disfrutar en servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max:

La casa del dragón

Dónde puedas verla: HBO Max

Número de temporadas: en emisión

Los Targaryen son los máximos protagonistas de esta nueva historia ambientada en Poniente, pero 197 años antes del nacimiento de su famosa Daenerys Targaryen. Estamos por lo tanto en terreno de precuela, donde son abundantes los guiños y referencias para fans veteranos de Juego de tronos, pero también una invitación consciente para conseguir nuevos adeptos a las luchas para encaramarse al Trono de Hierro. Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke o Milly Alcock han triunfado en esta adaptación de la novela Fuego y sangre, de George R. R. Martin.

Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'

The Witcher

Dónde puedas verla: Netflix

Número de temporadas: en emisión

Basada en la célebre saga literaria de Andrzej Sapkowski, Netflix estrenó en 2019 la serie sobre el archiconocido Geralt de Rivia. El brujo resultó un viejo amigo para aquellos que ya habían disfrutado anteriormente de su popular adaptación al mundo de los videojuegos, bajo el desarrollo de la compañía polaca CDProjekt. La nueva versión nos mostró a un cachas Henry Cavill como el protagonista, en pugna contra los monstruos más variopintos y enfrentado a las diversas intrigas políticas del Continente, que llevaron a su encuentro fortuito con Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allen).

La rueda del tiempo

Dónde verla: Amazon Prime Video

Número de temporadas: en emisión

Después de vender más de 90 millones de libros en todo el mundo, la saga literaria escrita por el autor Robert Jordan, entre 1990 y 2003, tomó formó en Prime Video. Así, la serie nos presentó a las Aes Sedai en la búsqueda del dragón renacido (el joven que salvará o destruirá el mundo), dividiendo en su estreno al público, pero consiguiendo alcanzar cifras de audiencia mayúsculas en el streaming. Al frente del reparto se sitúa Rosamund Pike, en el papel de Moiraine, una de las mujeres más poderosas de la televisión actual y la gran baza de la serie.

Castlevania

Dónde puedas verla: Netflix

Número de temporadas: 4

La compañía japonesa Konami, famosa por estar detrás de la creación de Silent Hill o Metar Gear Solid, estrenó en los años 80 una primera versión de la serie de videojuegos, que recibió el nombre de Akumajō Dracula. Pero, la versión original de Castlevania no llegó hasta 1987 en formato de cartucho NES, naciendo una franquicia que cuenta con hasta una cuarentena de juegos relacionados. Habría que esperar un poco para la adaptación en anime de su historia, que llegó en 2017 a Netflix y recuperó la figura de Trevor, el miembro del clan Belmont que intenta salvar a Europa de la extinción a manos de Drácula.

Beowulf: el regreso

Dónde puedas verla: Movistar+

Número de temporadas: 1

Inspirada en el reconocido poema épico anglosajón Beowulf, del que ya éramos conocedores gracias a la película de animación de 2007, de Robert Zemeckis, y a la película de Graham Baker de 1999, esta serie amplió los relatos del folclore de Gran Bretaña. Una ficción emitida en 2016 a través las cadenas ITV, STV y UTV, contando con un total de 13 episodios. Protagonizada por Jon East, Julian Holmes y Marek Losey, Beowulf: el regreso nos trasladó a un universo donde las criaturas conviven con los héroes más grandiosos y los villanos más malvados.

Merlín

Dónde puedes verla: Netflix

Número de temporadas: 5

Tras el lanzamiento de Kaamelott (2004) y procediendo a la revisión moderna de Maldita, Merlín supuso una adaptación del mito artúrico ligada a la vida de su célebre mago. La serie creada por la BBC nos presentó a Colin Morgan y Bradley James, como el mago Merlín y el futuro rey Arturo. De esta forma, Merlín narra el viaje a la corte de un joven Merlín para trabajar al servicio de Arturo, de su misma edad. Un emplazamiento peligroso para alguien que controla la magia, puesto que el rey Uther Pendragon la ha prohibido.

The Outpost

Dónde puedes verla: Amazon Prime Video y Movistar+

Número de temporadas: 4

Distribuida inicialmente por Syfy y posteriormemte por The CW, The Outpost cuenta la historia de Talon (Jessica Green), la única superviviente de la raza Blackbloods. Una joven con poderes sobrenaturales y en la búsqueda de venganza contra aquellos que asesinaron a los suyos. Su producción jugó con un relato repleto de tintes medievales fantásticos, pero cuya factura visual no terminó de convencer a muchos, a pesar de lo cual conectó con una numerosa audiencia.

Las crónicas de Shannara Dónde puedes verla: Netflix Número de temporadas: 2 Hasta una veintena larga de volúmenes compuso la saga literaria de Shannara escrita por Terry Brooks, convirtiendo a su autor en uno de los escritores de fantasía más vendidos de la actualidad. Profundamente influenciado por El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien, Brooks imaginó un universo posthumano habitado por gnomos, trolls, enanos y elfos, donde la legendaria Espada de Shannara era el único medio capaz de derrotar al poder de las tinieblas que se ceñía sobre el mundo. La adaptación creada por Alfred Gough y Miles Millar para MTV contó en su reparto con Ivana Baquero (El laberinto del fauno), Austin Butler (Elvis) y Emelia Burns (Ash vs Evil Dead). Kingdom Dónde puedes verla: Netflix Número de temporadas: en emisión A través de la historia real de la dinastía medieval Joseon, la monarquía coreana que reinó durante cinco siglos, la fantasía y el terror hallaron su camino con la explosión de un apocalipsis zombie en este contexto. La serie creada por Kim Seong-hoon y Park In-je retrató las epidemias, adelantándose a la pandemia coronavírica y recuperando la figura del muerto viviente que desaparece por el día y ataca por la noche. Una serie que continuó indagando en las producciones surcoreanas sobre zombies, con el auge estos años de la franquicia Tren a Busán, el filme #Vivo o la serie Estamos muertos, que estrenará próximamente su segunda temporada. Kingdom está basada en la obra The Kingdom of the Gods, de Kim Eun-hee y Yang Kyung-il. El señor de los anillos: Los anillos de poder Dónde puedes verla: Amazon Prime Video Número de temporadas: en emisión Elfos, enanos, orcos y demás criaturas de la Tierra Media han regresado con la nueva serie de J. D. Payne y Patrick McKay, basada en los apéndices de El señor de los anillos, la obra magna escrita por J. R. R. Tolkien. Así, Los anillos de poder se centra en la Segundad Edad, el periodo situado miles de años antes de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, en una época convulsa en el que los anillos de poder son forjados, mientras Sauron engaña con sus oscuras artes a los habitantes de Númenor y el reino elfo de Eregion. El reparto de la ficción está encabezado por Morfydd Clark, Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers o Daniel Weyman, entre otros. La épica se desata en el segundo tráiler de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', la serie de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo 2 de septiembre y que llevará a la pequeña pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. (Fuente: Amazon Prime Video) La épica se desata en el segundo tráiler de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', la serie de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo 2 de septiembre y que llevará a la pequeña pantalla las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. (Fuente: Amazon Prime Video) Sombra y hueso Dónde puedes verla: Netflix Número de temporadas: en emisión Adaptación de la saga de libros Sombra y hueso y Seis de cuervos, de Leigh Bardugo, que ha desarrollado el showrunner Eric Heisserer. La propia Bardugo participó como productora ejecutiva de la ficción, junto a otras figuras relevantes de la industria, como Shawn Levy. La serie nos adentra en un mundo fantástico medieval que se encuentra dividido por una barrera de oscuridad, vigilada siempre por las fuerzas del mal. Allí, un soldado descubre una forma de unir todo a través de la magia, situándose en el foco de los ataques de los peores villanos. En un mundo ficticio cercano a la Rusia imperial, con un rodaje que tenía lugar en en Budapest en plena pandemia, la serie sufrió sudor y lágrimas para su estreno, pero resultó un verdadero éxito. Maldita Dónde puedes verla: Netflix Número de temporadas: 1 El paso de Maldita por Netflix fue breve, después de que la serie fuera cancelada tras la emisión de su primera temporada. La serie basada en la novela homónima de Frank Miller y Tom Wheeler supuso una de las grandes apuestas épicas de la plataforma, donde ofreció una vuelta de tuerca en clave femenina a los mitos artúricos, con Nimue, futura Dama del Lago, como protagonista absoluta de la historia. El papel principal recayó en la joven actriz Katherine Langford (Por trece razones), quien no terminó de convencer, pero implicó una interesante vuelta a una historia demasiado trillada. (Des)encanto Dónde puedes verla: Netflix Número de temporadas: en emisión Des)ecanto rompe con todos los estereotipos sobre las producciones medievales y las princesas, machacando la 'disneylización' de la industria de la animación. Bean era presentada como una princesa alcohólica, desastrosa, poco agraciada físicamente y alejada de los cánones femeninos, quien finalmente también salía del armario gracias a la sirena Mora. Una serie que ha supuesto un nuevo vistazo al imaginario de Matt Groening, quien también fue responsable en el pasado de otras joyas de la animación como Los Simpson y Futurama. Berserk Dónde puedes verla: Crunchyroll Número de temporadas: 2 Manga creado por Kentaro Miura y posteriormente adaptado en anime, presentándonos al espadachín solitario Guts, quien porta una gigantesca espada. La guerra contra el mal se apodera de un mundo ambientado en la Europa medieval, mientras el protagonista clama su sed de venganza y nos descubre un triste pasado, en su lucha contra los seres demoníacos. Esta versión estrenada por Shin Itagaki en 2016 siguió los pasos de la anterior adaptación seriéfila de 1997 y la trilogía cinematográfica de 2012-2013.