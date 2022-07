'La casa del dragón' es tan misógina como la vida real

Queda menos de un mes para regresar a Poniente con La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos centrada en la Casa Targaryen. El próximo 22 de agosto, nos reencontraremos con el universo creado por George R.R. Martin para adentrarnos en las trifulcas dinásticas de los antepasados de Daenerys.

Por lo pronto, el autor detrás de las novelas que han dado pie a este mundo se ha referido a las críticas por la representación de las mujeres en la saga durante su paso por la San Diego Comic-Con (vía Indie Wire). Así, al ser preguntado por el machismo imperante en la ficción y el rechazo a que una mujer llegue al Trono de Hierro, el autor ha afirmado que se basa en hechos históricos.

"Me inspiro en la historia y después cojo elementos de la historia y los multiplico", ha explicado: "Juego de tronos se basa, como mucha gente ha visto, en la Guerra de las Rosas. La casa del dragón se basa en un periodo anterior en la historia llamado la Anarquía".

"No creo que Poniente sea más anti-mujer o más misógina que la vida real y lo que llamamos la historia", ha apuntado R.R. Martin.

Los showrunners de la precuela, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, se refirieron previamente a las diferencias entre la nueva apuesta y su predecesora. Al parecer, La casa del dragón no mostrará tanto sexo consensuado como Juego de tronos, pero las violaciones seguirán estando presentes, aunque tratadas con "mucho cuidado", prometen.

"No lo ocultamos", afirmaba Sapochnik: "En todo caso, lo hacemos para sacar a la luz ese aspecto. No puedes ignorar la violencia que sufrían las mujeres a manos de los hombres en aquellos tiempos. No debería ser minimizado ni glorificado".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.