'La casa del dragón': Steve Toussaint denuncia el acoso racista sufrido en redes sociales

La casa del dragón, el primer spin-off de la serie Juego de tronos, aún no se ha estrenado y sin embargo ya ha tenido su primera gran polémica. Una controversia que ha rodeado al actor Steve Toussiant, pero este no ha tenido nada que ver con ella sino que ha sido víctima, desgraciadamente y una vez más, del implacable racismo que aparece en redes sociales cuando un actor es elegido para un rol que los "fans" imaginaban de otra manera.

En el caso de Toussiant las críticas vinieron desde el primer momento que se supo que daría vida en La casa del dragón a Corlys Velaryon, cabeza visible de su casa y un intrépido aventurero conocido como La Serpiente Marina. Como es posible que la serie pueda diferir del canon en el universo de George R.R. Martin (así fue en las últimas temporadas de Juego de tronos), esta es la descripción oficial del personaje difundida por la propia HBO.

"Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen, La Serpiente Marina es el navegante más famoso de la historia de Poniente. Transformó a su familia en una poderosa casa noble que es incluso más rica que los Lannister y que afirma tener la armada más grande del mundo". Hasta aquí todo bien, si no fuera porque los fans sacaron la conclusión de que el casting atendía a motivos de corrección política e inclusión más que coherencia dentro del universo de George R. R. Martin.

"No me di cuenta de que el casting era un gran problema hasta que me acosaron racialmente en las redes sociales. Sí, esa mierda ocurrió. Me quedé en plan: 'Oh, vaya', y luego pensé: 'Vale, esto significa mucho para algunas personas, pero no puedo permitir que eso me moleste'", comenta Toussiant en una reciente entrevista. Toussiant es británico aunque tiene ascendencia de Barbados, y sin duda su tono de piel contrasta con el de otros actores de la serie caucásicos como Paddy Considine o Matt Smith pero, ¿qué hace pensar a los fans de Juego de tronos que Corlys Velaryon no puede tener un tono de piel oscuro?

Porque lo cierto es que en todo lo que conocemos de la saga de Canción de Hielo y Fuego, en ningún momento se menciona descripción física alguna de Corlys, de su padre o de sus hijos, tal y como apuntan los expertos de Los Siete Reinos. Estos añaden que, "como nieto de Daemon Velaryon, otro gran marinero, resulta verosímil que su madre o abuela sea originaria de Essos o las Islas del Verano y por eso heredó los rasgos de ella. Si no, el propio padre o abuelo de Corlys podrían ser de raza negra, por haberlo heredado por motivos idénticos". Es decir, que es perfectamente plausible que Corlys combine el cabello claro de la casa Velaryon con un tono de piel más oscuro que el de los Targaryen.

"Me encantó Juego de Tronos, pero mi única advertencia fue: '¿Dónde están todos los demás en este mundo?'. Porque es un mundo diverso el que ha creado George R.R. Martin si miras más allá de Poniente, y creo que esta serie se acerca a eso", concluía Toussiant, satisfecho con el trabajo realizado a pesar de las críticas. Habrá que esperar hasta el 22 de agosto para ver a Corlys Velaryon en acción con La casa del dragón y como acalla las críticas de cierto sector solo por la falsa creencia de que un personaje debería de ser de una forma determinada y no especificada en los libros.

Primer tráiler de 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de tronos' Primer tráiler de 'La casa del dragón', la precuela de 'Juego de tronos'

