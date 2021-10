'La asistenta' ('Maid'): la nueva serie de Netflix que reúne a Margaret Qualley y Andie MacDowell

En 2019, la autora estadounidense Stephanie Land publicaba su obra autobiográfica Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive, un testimonio sobre su dura vida como madre soltera y su trabajo como limpiadora para sobrevivir. La novela se convertía en poco tiempo en un best-seller y recibía las alabanzas de medios como The New York Times. Ahora, la plataforma Netflix adapta la novela a través de la serie La asistenta (Maid, en su versión original).

Después de triunfar en sus papeles en Érase una vez en Hollywood y en la serie The Leftovers, la actriz Margaret Qualley se introduce en la piel de la protagonista: Alex. Esta es una mujer soltera que pugna por sobrevivir a través de trabajos domésticos y sacar así adelante a su hija pequeña Maddy, mientras que combate contra la indigencia y la burocracia norteamericana.

En esta ocasión, Qualley cuenta con una compañera de reparto formidable: su propia madre, Andie Macdowell. Ambas aún no habían coincidido en ninguna producción, por lo que las dos se reúnen así en su primer proyecto juntas, de la mano de la showrunner Molly Smith Metzler (guionista de Orange is the new black y Shameless). En La asistenta, ambas también son madre e hija, pero Paula posee un diagnóstico de bipolaridad, que impide que pueda ayudar a Alex.

Con una duración de 10 episodios, el reparto de la miniserie también lo completan Billy Burke (Nunca apagues la luz), Nick Robinson (Jurassic World) y Anika Noni Rose (Little Fires everywhere), entre otros.

Qualley en su mejor momento

En La asistenta todo parte de la relación abusiva de la que la protagonista huye y obliga a que se busque la vida. Se trata de un hecho curioso, puesto que Qualley ha vivido un curioso paralelismo en su vida real. La estadounidense cortaba a principios de 2021 con el actor Shia Labeouf (Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal) debido a las constantes acusaciones de violencia contra el actor y su despido del rodaje del nuevo filme de Olivia Wilde, por su comportamiento conflictivo.

Superada esta relación y lejos de polémicas sobre su vida personal, la actriz brilla más que nunca en sus interpretaciones. Después del lanzamiento de La asistenta, Qualley tiene pendiente el estreno de Sanctuary, The Stars at Noon y Fred & Ginger.

